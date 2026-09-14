"Это уже цена дополнения": игроков возмутила стоимость новой расы эльфов в World of Warcraft: Forever

Большая часть контента World of Warcraft: Forever будет доступна в рамках обычной подписки, но новая раса Небесных эльфов стала исключением. Blizzard продаёт её отдельно за $29,99 в составе Skyborne Hero Pack, что уже вызвало недовольство игроков.

За эти деньги покупатели получают самих эльфов, их стартовую зону, ездовое животное, косметические предметы, декорации для жилья и возможность заранее зарезервировать имя персонажа. Однако почти $30 за одну новую расу многим кажется слишком высокой ценой.

Для сравнения, последнее полноценное дополнение World of Warcraft продавалось за $50. Поэтому стоимость Skyborne Hero Pack особенно заметна на фоне того, что остальная часть Forever входит в обычную подписку.

Дополнительные опасения вызывает возможность, что Blizzard будет использовать такую же модель и для будущих крупных нововведений. Если новые классы также окажутся за отдельной платной стеной, монетизация World of Warcraft: Forever может стать одной из самых спорных особенностей проекта.