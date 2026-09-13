Этого ждали годами: World of Warcraft: Forever станет доступнее для любителей консольного гейминга

Blizzard официально объявили о тестировании поддержки контроллеров для World of Warcraft : Forever. На панели обновлëнной классики на Blizzcon игроки могут опробовать её в игре на неборождённом, прокачав его с 1 по 10 уровень.

"Добро пожаловать и благодарим вас за то, что Вы стали одним из первых, кто опробовал новую опцию геймпада World of Warcraft! В настоящее время эта функция находится в альфа-версии, и команда ожидает обратной связи, поскольку мы продолжаем вносить улучшения.



В настоящее время геймпад можно протестировать только на неборождённых 1-10 уровня и не в тестировании подземелья. Игра определит использование геймпада, поэтому, находясь в стартовой зоне неборождённых, нажмите любую кнопку на геймпаде для переключения. Получайте удовольствие от приключений в Азероте!"

В разговоре со ScreenRant разработчики подтвердили, что WoW : Forever будет поддерживать управление контроллерами XBOX с момента релиза, но система требует ещё множества доработок. Особенно много работы ещё предстоит сделать для появления этой функции в стандартной версии World of Warcraft, пусть и уже сейчас она доступна благодаря фанатским модификациям:

"В стандартной версии есть поддержка контроллеров через дополнения. Мы очень рады добавить в Forever официальную поддержку контроллеров "из коробки". Никогда не говори "никогда" для подобных функций [в стандартной версии]. Я думаю, что при сравнении современного World of Warcraft с Classic или Forever возникает много вопросов, касающихся количества назначенных клавиш. Но опять же, я думаю, что преимущества доступности здесь очевидны. Поэтому мы будем уделять пристальное внимание тому, как люди отреагируют на поддержку контроллеров "из коробки" в Forever."

Возможно, таким образом Blizzard готовятся к релизу XBOX Project Helix - новому поколению консолей XBOX, которое по имеющейся информации будет поддерживать как консольные, так и компьютерные игры.