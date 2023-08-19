Фанат World of Warcraft представил, как мог бы выглядеть Азерот, если бы он напоминал Cyberpunk 2077

Пользователь ютуба под псевдонимом Duren представил, как могла бы выглядеть вселенная World of Warcraft, если бы сеттинг Азерота напоминал сеттинг из Cyberpunk 2077.
В ролике автор продемонстрировал так называемый город "Нео-Шторм", в котором фракции Альянса и Орды сосуществуют вместе, но, конечно же, в котором есть орудующие банды, на чью сторону мог примкнуть любой желающий. Также в ролике можно заметить множество элементов, которые свойственны стилю киберпанка: неоновые вывески на зданиях, голограммы, интерактивные интерфейсы и так далее.
Фигурируют в ролике и известные персонажи: например, Сильвана Ветрокрылая исполняет роль диджеея, а Гаррош Адский Крик обзавелся аугментациями. Пользователям ютуба понравилась идея такого концепта и ролик набрал более 6 тис. лайков.