Фанатский сервер Turtle WoW проиграл суд Blizzard и получил приказ о закрытии

Окружной суд Центрального округа Калифорнии вынес решение в пользу компании Blizzard по иску против владельцев частного сервера World of Warcraft — Turtle WoW (AFKCraft Ltd.). Ответчики признаны виновными в нарушении авторских прав по семи пунктам.

Суд обязал Turtle WoW немедленно и навсегда прекратить разработку, программирование, обновление, поддержку и эксплуатацию всех серверов. Под запрет также попали модифицированные клиенты игры и анонсированная версия на движке Unreal Engine 5, известная как «Turtle WoW 2.0».

Ответчикам запрещено публиковать исходный код, любые инструкции или учебные материалы по созданию частных эмуляторов WoW. Кроме того, запрещается сбор пожертвований и любых других платежей, связанных с проектом.

Запрещена передача клиентского и серверного ПО, маркетинговых материалов и аккаунтов в социальных сетях любым третьим лицам, включая попытки создания «проекта-преемника». Любые будущие компании, которые будут принадлежать ответчикам, также обязаны соблюдать этот запрет.

Стороны заключили конфиденциальное мировое соглашение. Производство по делу приостановлено на 60 дней. Если владельцы Turtle WoW за это время выполнят все требования, Blizzard отзовёт иск и закроет дело. Ответчики добровольно отказались от права на апелляцию.