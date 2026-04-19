Фанатский сервер World of Warcraft Stormforge закроют после требований Blizzard

История с неофициальными проектами по World of Warcraft получила новое продолжение — один из популярных фанатских серверов прекращает работу. Команда Stormforge объявила о полном закрытии проекта после вмешательства правообладателя.
Разработчики сообщили, что получили официальное требование о прекращении деятельности от Blizzard Entertainment. После переговоров с юристами студия согласилась остановить разработку, поддержку и распространение любого контента, связанного с игрой.
Серверы Stormforge продолжат функционировать лишь ограниченное время — окончательное отключение намечено на 14 мая 2026 года. До этого момента игроки смогут завершить свои приключения, после чего проект будет полностью закрыт.
Создатели сервера поблагодарили сообщество за поддержку, отметив, что вложили в развитие проекта несколько лет работы. По их словам, именно игроки сделали Stormforge значимым явлением среди фанатских серверов.
Это не первый случай, когда Blizzard вмешивается в работу неофициальных версий своей MMORPG — ранее компания уже предпринимала аналогичные шаги в отношении других проектов.
Туда их, этих пиратов.
тупые жадные твари, надеюсь что они разорятся и сдохнут бомжами под мостом
Между тем это уже второй сервер, первым был буквально неделю назад TurtleRock, сейчас Stormforge, проскакивала инфа, что Firestrom убрал все сервера предыдущих аддонов до Миднайта, что тоже выглядит подозрительным.
Чёт Microsoft/Activison/Blizzard активно начали страдать хернёй.
Разрабам асценшн пора валить в неподсудную страну // Николай Столяр
Видимо помешали. Или снова эффективный менеджмент и управления ресурсами. Увидели сколько потенциально теряют и решили сыграть как Nintendo юристами. Только гарантия что эти самые пираты резко пойдут вкладываться в их игру после потери своего прогресса. Звучит сомнительно.