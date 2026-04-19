Фанатский сервер World of Warcraft Stormforge закроют после требований Blizzard

История с неофициальными проектами по World of Warcraft получила новое продолжение — один из популярных фанатских серверов прекращает работу. Команда Stormforge объявила о полном закрытии проекта после вмешательства правообладателя.

Разработчики сообщили, что получили официальное требование о прекращении деятельности от Blizzard Entertainment. После переговоров с юристами студия согласилась остановить разработку, поддержку и распространение любого контента, связанного с игрой.

Серверы Stormforge продолжат функционировать лишь ограниченное время — окончательное отключение намечено на 14 мая 2026 года. До этого момента игроки смогут завершить свои приключения, после чего проект будет полностью закрыт.

Создатели сервера поблагодарили сообщество за поддержку, отметив, что вложили в развитие проекта несколько лет работы. По их словам, именно игроки сделали Stormforge значимым явлением среди фанатских серверов.

Это не первый случай, когда Blizzard вмешивается в работу неофициальных версий своей MMORPG — ранее компания уже предпринимала аналогичные шаги в отношении других проектов.