Фанаты перенесли World of Warcraft на Unreal Engine 5 - релиз в следующем году

Как стало известно, Turtle Wow - группа фанатских серверов, в скором времени получит обновление 2.0, вместе с которым разработчики сервера переведут игру на Unreal Engine 5, что привнесет сильное повышение визуального качества игры.

Обновление 2.0 будет поддерживать фанатское расширение Mysteries of Azeroth для оригинальной World of Warcraft, которое в отличии от Burning Crusade делает акцент на Азероте из оригинальной World of Warcraft, а не на Пылающем Легионе. Помимо новой графики, в обновлении добавят расширенный журнал заданий, который уберет лимит в 20 заданий, настройку FOV, полную поддержку аддонов, новые мощные инструменты для моддинга, очередь действий и улучшенный анти-чит.

Создатели сервера показали видео на котором представлено сравнение новой и оригинальной графики. Несмотря на то, что требования будут выше чем у оригинального движка, игрокам будет так же доступен классический режим графики с низкими системными требованиями. При этом новое освещение потребует процессор уровня Intel i5 6600K или AMD Ryzen 5 1600, видеокарту GeForce GTX 1060 или AMD RX 580, что выглядит тоже довольно демократично на фоне требований современных игр. Новый движок так же привнесет совместимость с Android и добавит поддержку технологий DLSS и FSR.

Запуск обновления 2.0 состоится в следующем году.