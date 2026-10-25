Фанаты World of Warcraft потребовали вернуть физику груди в WoW: Forever

Поклонники World of Warcraft заметили изменения в анимации женских персонажей в WoW: Forever и запустили петицию с требованием вернуть привычную физику груди из классической версии игры. Поводом для обсуждения стало сравнительное видео YouTube-канала Preserve Azeroth, авторы которого показали различия между World of Warcraft Classic и готовящейся к выходу Forever. Игроки утверждают, что в новой версии движения стали менее выраженными или вовсе исчезли.

По наблюдениям авторов сравнения, изменения заметны во время ходьбы, бега, танцев и даже обычного дыхания персонажей в состоянии покоя. В Classic движения груди следовали за анимацией тела, тогда как в Forever соответствующая физика, судя по ролику, отсутствует или значительно ослаблена. Кроме того, авторы обратили внимание на другие отличия в движениях и мимике персонажей, которые также могут свидетельствовать об изменениях в анимационной системе.

В ответ на это поклонники запустили петицию под названием Make Azeroth Jiggle Again — «Пусть Азерот снова трясётся». Её авторы считают, что даже небольшие детали анимации помогают сохранить узнаваемость персонажей и атмосферу оригинальной игры. Они призывают Blizzard вернуть прежние движения груди, проверить остальные обнаруженные расхождения и объяснить, были ли изменения намеренными и собирается ли студия их исправлять.

При этом пока неизвестно, действительно ли Blizzard сознательно изменила физику или различия возникли из-за технических особенностей новой версии. Авторы петиции не утверждают, что знают причину произошедшего, а просят разработчиков разобраться в ситуации. На момент публикации инициативу поддержали более 370 человек, а её организаторы поставили следующую цель — собрать 500 подписей.

Релиз World of Warcraft: Forever запланирован на 5 ноября 2026 года. Пока Blizzard официально не прокомментировала претензии игроков, поэтому говорить об окончательном удалении физики груди преждевременно. Тем не менее история показывает, насколько внимательно поклонники относятся даже к мелким визуальным деталям: для части сообщества сохранение знакомых анимаций стало ещё одним вопросом к предстоящему релизу.