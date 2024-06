Генеральный директор франшизы Warcraft, Джон Хайт, объявил об уходе из Blizzard Entertainment

После 12 лет работы старший вице-президент и генеральный менеджер франшизы Warcraft Джон Хайт объявил о своем уходе из Blizzard Entertainment.

Присоединившись к Blizzard Entertainment в 2011 году, Хайт работал старшим продюсером Mists of Pandaria, а также директором по производству Diablo 3: Reaper of Souls, Legion и Battle For Azeroth, после чего поднялся до должности исполнительного продюсера и вице-президента. В 2021 году он занял пост генерального директора франшизы, на котором курировал всю разработку и коммерческую деятельность по франшизе Warcraft, включая World of Warcraft, Hearthstone и Warcraft: Rumble.

Вот что написал в Twitter(X) о своем уходе Джон:

После 12 невероятных лет работы в Blizzard я решил покинуть компанию и начать новое задание. Это было непростое решение, но я чувствую, что сейчас самое подходящее время: Warcraft находится в удивительном положении, ведь вселенной исполняется 30 лет. Для меня было большой честью служить всем героям Азерота.



Вы – самое увлеченное, верное и творческое сообщество среди всех игровых. Именно благодаря вам я вкладываю всю свою душу в создание лучших игр. Вы вдохновляете меня, бросаете мне вызов и делаете меня более сильным разработчиком.



Я также хочу поделиться своей огромной благодарностью и доверием к командам и лидерам, поддерживающим все игры во вселенной Warcraft. Я уверен, что вы поднимете WoW, Hearthstone и Rumble на новые высоты, и не могу дождаться, когда опробую ваше видение вместе с другими игроками.



Что касается того, что ждет меня дальше на пути, то я пока не могу сказать ничего конкретного, но с нетерпением жду новых возможностей и вызовов в игровой индустрии, а также продолжения создания отличных игр с талантливыми людьми.



Еще раз спасибо вам за то, что сделали эти годы такими незабываемыми, и мы еще увидимся в Азероте – но теперь я уже буду простым игроком!

Напоминаем вам, что ето уже не первый уход сотрудников из компании Blizzard в этом году. Пару месяцев назад компанию покинул один из сценаристов франшиз - Кристи Голден.