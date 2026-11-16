Гитарист метал-группы настолько увлекся WoW Forever, что играл прямо во время концерта

Запуск World of Warcraft: Forever оказался настолько успешным, что как оказалось захватил умы не только простых фанатов вселенной, но и добрался до музыкантов. На днях Джастин Маккинни, гитарист американской дэт-метал группы The Zenith Passage, был замечен за прокачкой персонажа на Steam Deck прямо на концерт - он просто не мог оторваться от прокачки своего чернокнижника.

Кадры с увлеченным музыкантом опубликовала канадская группа Archspire, у которой коллектив Маккинни выступает на разогреве в рамках европейского турне. На видео гитарист сидит за кулисами со Steam Deck в руках и методично фармит мобов, пока хедлайнеры отыгрывают тяжелый сет перед публикой.

Как гласит подпись к ролику, выход игры совпал с днем выступления:

«POV: World of Warcraft: Forever вышла ровно в день концерта. Твой выход на сцену в 21:00, но ты только что прибежал в Подгород за квестом на Демона Бездны, чтобы отправиться танковать Остров Фенрис.

Установка и запуск игры от Blizzard на устройстве от Valve требуют предварительной настройки стороннего клиента Battle.net, однако технические нюансы не остановили музыканта. К тому же запуск WoW Forever стал рекордным в истории франшизы по одновременному онлайну игроков, так что Маккинни оказался далеко не единственным, кто бросил все силы на покорение обновленного Азерота.

Впрочем, тяжелая музыка и вселенная Warcraft пересекаются уже не в первый раз. Самым известным фанатом игры в метал-сообществе остается вокалист Cannibal Corpse Джордж «Corpsegrinder» Фишер, чья преданность Орде в свое время даже удостоилась именного NPC в дополнении Wrath of the Lich King. Турне группы Маккинни завершается концертом в Гамбурге, так что у музыканта еще есть время докачать своего чернокнижника в гастролях.