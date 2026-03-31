Хитрые игроки World of Warcraft пытались убить босса из Midnight раньше времени, но Blizzard их переиграла

Наличие в игре рейдового босса за неделю до официального открытия рейда — непреодолимый соблазн для ветеранов MMORPG. Грядущий рейд «Марш Кель'Данаса» в рамках World of Warcraft: Midnight откроется только сегодня во вторник, но один из его боссов, Л'ура, уже находится неподалеку от оскверненного Бездной Солнечного Колодца. И хотя лор описывает её как практически богоподобный сгусток энергии, полоска здоровья в 149 миллионов единиц дала игрокам понять: её можно убить.

Энтузиасты во главе с известным исследователем игровых механик, ютубером Rextroy, не стали дожидаться официального релиза и начали искать способы одолеть Л'уру. Первым серьезным препятствием стала смертельная аура: хотя босс не атакует напрямую, нахождение в зоне её обитания наносит урон в размере 40% от максимального здоровья игрока каждую секунду. Ни один персонаж не мог прожить там дольше нескольких секунд.

Изучив механику ауры, Rextroy обнаружил уязвимость. Игра считала, что периодический урон наносит сам игрок, а значит, его можно было уменьшить эффектами ослабления персонажа. Умерев за пределами камеры и получив дебафф «Слабость после воскрешения», который снижает наносимый урон на 75%, а затем применив игрушку, уменьшающую этот показатель еще на 99%, игроки свели смертельный урон от зоны к минимуму.

Проблема выживания была решена, однако нанести 149 миллионов урона оказалось не так просто — Л'ура постепенно исцелялась. Требовался мгновенный и колоссальный удар. Для этого игроки использовали баг: высокоуровневые персонажи наносят огромный бонусный урон низкоуровневым противникам. Вооружившись призываемыми крысами в качестве «жертв» и забагованной атакой Монаха, способной передавать нанесенный урон по другим целям, команда смогла сгенерировать удар силой в 100 миллионов единиц за раз.

Первая принесенная в жертву крыса снесла боссу половину здоровья. Однако когда игроки провернули этот трюк со второй и третьей крысой, Л'ура осталась жива. Журнал боя четко зафиксировал нанесенный урон, с избытком превышающий остаток ее HP, однако полоска просто остановилась. Группа с сожалением поняла, что разработчики из Blizzard предусмотрели подобный исход: в игру была встроена защита, программно делающая босса неуязвимым и не позволяющая его убить до старта рейда.

Раздосадованный Rextroy отметил, что такие жесткие ограничения со стороны разработчиков — «это так скучно».