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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 167 оценок

Ходор из "Игры престолов" пересел с запрещённых веществ на World of Warcraft

Solstice
Новости

В конце сентября актёр Кристиан Нэйрн представил свою новую книгу под названием Beyond the Throne: Epic Journeys, Enduring Friendships, and Surprising Tales, в которой делится личными историями со съёмок и размышлениями о музыкальной карьере.

В интервью изданию Polygon актёр рассказал, что, несмотря на стресс, связанный с PvP, он продолжает играть в World of Warcraft, отзываясь о «танках» и «хилерах» с глубоким уважением. Сильвана Ветрокрылая стала его любимым персонажем, даже несмотря на споры о её действиях в игре за последние несколько лет.

Нэйрн признался, что его увлечение играми стало своеобразной заменой одной зависимости на другую, но подчеркнул, что выбор в пользу игр оказался для него более благоприятным.

Я коллекционер и любитель открывать всё, что возможно. В случае с Warcraft это «маунты» и снаряжение. Мне нравится приезжать верхом на ездовом животном, которое очень сложно достать. — рассказал актёр

Музыкант продолжает наслаждаться игровыми сессиями даже во время гастролей, используя для этого ноутбук и клавиатуру Razer Nostromo. Помимо World of Warcraft, он увлекается и другими играми, такими как Jet Set Radio Future и Street Fighter 2.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
антон фекалис

ему бы на диету пересесть

3
J Jonah Jameson

с одной зависимости на другую

1
Товарищ Марик

Надо было выбрать герыч, с него проще слезть)

1
Unicorling

Хз, прошёл основную сюжетку островов, и хватит )

0
Товарищ Марик Unicorling

Так все говорят последние 20 лет

0
Unicorling Товарищ Марик

Ну я 2 года назад прошёл 1й сезон, а щас новое обновление вышло, прошёл ещё раз только полностью, а дальше надо покупать вариор визин

0
Volevok

По собственному опыту судите?

0
Footmob

Где-т читал, что он может Хагрида в новой адаптации Гарри Поттера сыграть)

0
Deveron

пересел с запрещённых веществ

Так вот что с ним в сериале было

0
Wolfenstein

эффект не менее пагубный но дешевле

-1