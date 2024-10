Ходор из "Игры престолов" пересел с запрещённых веществ на World of Warcraft

В конце сентября актёр Кристиан Нэйрн представил свою новую книгу под названием Beyond the Throne: Epic Journeys, Enduring Friendships, and Surprising Tales, в которой делится личными историями со съёмок и размышлениями о музыкальной карьере.



В интервью изданию Polygon актёр рассказал, что, несмотря на стресс, связанный с PvP, он продолжает играть в World of Warcraft, отзываясь о «танках» и «хилерах» с глубоким уважением. Сильвана Ветрокрылая стала его любимым персонажем, даже несмотря на споры о её действиях в игре за последние несколько лет.



Нэйрн признался, что его увлечение играми стало своеобразной заменой одной зависимости на другую, но подчеркнул, что выбор в пользу игр оказался для него более благоприятным.

Я коллекционер и любитель открывать всё, что возможно. В случае с Warcraft это «маунты» и снаряжение. Мне нравится приезжать верхом на ездовом животном, которое очень сложно достать. — рассказал актёр

Музыкант продолжает наслаждаться игровыми сессиями даже во время гастролей, используя для этого ноутбук и клавиатуру Razer Nostromo. Помимо World of Warcraft, он увлекается и другими играми, такими как Jet Set Radio Future и Street Fighter 2.