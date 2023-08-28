Игрок первым в мире получил 60 уровень на хардкорном сервере World of Warcraft: Classic ©

Игрок с ником "Vitochie" с американского сервера первым в мире сумел достигнуть заветного 60 уровня, несмотря на то, что "хардкорные" сервера были открыты менее 5 дней назад. Играя за Мага в специализации льда ему потребовалось почти 70 часов времени, что бы достичь максимального уровня.

Момент с взятием 60 уровня игрок запечатлел фрагментом у себя на Twitch-канале. По словам "Vitochie" он использовал очень рискованный АоЕ-метод прокачки, от которого можно легко отлететь, если вы не умелый игрок.

На данный момент топ игроков по уровню выглядит следующим образом:

Мир оригинального World of Warcraft опасен, ведь на каждом шагу вас может ждать непредвиденная смерть. В основном игроки погибают от рискованных решений, непредвиденных ситуаций с привлечением за раз сразу нескольких сильных противников или банально из-за своей невнимательности.

Напоминаем вам, что запуск "Хардкорных" серверов состоялся на прошлой неделе - 24 августа. На этих серверах у игрока нету права на ошибку, ведь смерть персонажа означает окончание игры. По данным от разработчиков в игре уже погибло более 100 тысяч персонажей.