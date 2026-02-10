Игрок построил в WoW: Midnight святилище ступням Ксал'атат, которое привлекло внимание даже разработчиков

С выходом жилья для игроков в дополнении World of Warcraft: Midnight сообщество взорвалось креативом. Игроки создают уютные коттеджи, летающие дома и даже целые произведения искусства из подручных предметов. Но одна постройка особенно выделяется: святилище, посвященное... ступням Ксал’атат, Предвестницы Пустоты.

В недавнем интервью ведущий гейм-дизайнер Blizzard Мария Хэмилтон с улыбкой рассказала о необычных творениях игроков.

Я видела святилище Ксал’атат, где кто-то сделал голую ступню в качестве алтаря, а за ней - ее портрет.

Разработчики не только заметили эти постройки, но и отнеслись к ним с юмором, отметив, что такие странности - часть очарования новой системы жилья.

Разработчики признают, что не ожидали такого уровня креатива. Некоторые баги, позволяющие объектам парить или создавать необычные формы, решили оставить как фичи - чтобы игроки могли продолжать экспериментировать. Жилье в Midnight стало не просто домом, а настоящим полотном для самовыражения. Пока Ксал’атат угрожает Азероту в сюжете дополнения, ее поклонники уже возводят ей алтари в своих виртуальных домах. Blizzard только улыбается: "Мы рады, что игроки так увлечены".