В World of Warcraft: Forever среди игроков распространилась неприятная практика под названием «саммон-кикинг»: лидеры отрядов приглашают чернокнижника в группу только ради того, чтобы он с помощью «Ритуала призыва» телепортировал всех участников к подземелью, а сразу после прибытия последнего союзника выгоняют его из команды, освобождая место для другого бойца.

Поскольку стандартная система внутриигровых жалоб почти не помогает бороться с таким поведением, один из уставших от несправедливости чернокнижников под ником 274Moons создал специальную модификацию под названием The Summoners Union. Аддон позволяет помечать недобросовестных лидеров сразу после исключения из группы и делиться этими данными с другими игроками через общий внутриигровой чат-канал.

При следующем попадании в один отряд с нарушителем модификация заранее предупредит чернокнижника о сомнительной репутации такого игрока, помогая коллективно наказывать любителей бесплатного телепорта.

«Я играю за лока и устал от вечного сценария: „Эй, можешь суммонить?“, десять минут у камня призыва, заходит последний человек — и надпись „Вы были исключены из группы“. Поэтому я сделал об этом аддон. Он называется The Summoners Union», — рассказал автор модификации.

По словам разработчика, его «профсоюзный» аддон скачали уже более 500 чернокнижников, а в комментариях на Reddit коллеги по классу массово благодарят создателя за возможность больше не чувствовать себя «бесплатным такси».

Сама World of Warcraft: Forever тем временем продолжает ставить рекорды серии по числу активных пользователей, а сообщество уже готовится к открытию первых рейдов в следующем месяце.