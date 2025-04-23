Игрок WoW рассказал историю о крепкой дружбе с эльфийкой-лекарем. Но когда назначил встречу - пришел 42-й летний Грег

Пользователь популярного зарубежного форума Reddit под псевдонимом islaphoenix02 недавно поделился своей историей знакомства с эльфийкой-лекарем, которая сопровождала его во всех рейдах на протяжении многих месяцев. Поддерживая тесное общение с ней, игрок пришел к выводу, что между ними вспыхнула искра и, в конце концов, решился пригласить девушку на свидание.

На протяжении последних 7 месяцев у меня были замечательные виртуальные отношения с нашим лекарем в рейде. Она всегда поддерживала на высоте мою шкалу здоровья во время сражения с боссами, /шептала приятные вещи вроде "Опять ты спулил, тупица", и называла меня своим "храбрым танчишкой".



Разумеется, между нами быстро проскочила искра. Мы начали скидывать друг-другу трансмогрификацию. Ходили в гарнизоны друг-друга. Я отдавал ей добычу по приоритету – иногда даже отказываясь от своей добычи. Знаете, любовь нередко толкает тебя на безумные вещи.



В конце концов я набрался смелости попросить встречи с ней в реальной жизни. Тогда она сказала: "Конечно. А, кстати, меня зовут Грег". Грегу 42 года, он живёт в Огайо, а его борода в одиночку способна оттанчить эпохальную Рашагет. Оказалось, Грег всё это время лечил меня, несмотря на эмоциональный и магический урон.



Мы встретились, выпили пива. Поговорили о механиках в рейде. Хорошо провели время. Так вот, мы всё ещё рейдим, он всё ещё мой лекарь. И, мне кажется, это мои самые стабильные отношения с другом, какие у меня когда-либо были. Давайте все выскажем слова поддержки Грегу: лучшему лекарю, лучшему бро. И знаете, что ещё? Его персонаж великолепно смотрится в одеждах из луноткани.

Пользователи форума остались впечатлены этой историей, отметив целеустремленность и добродушие игрока. Кроме того, многие пользователи делились своими историями со схожими случаями в комментариях.