Игрок WoW Wrath of the Lich King Classic выложил за рейдовое кольцо золота на сумму в 13 тысяч долларов

Сообщество WoW Classic в шоке: кто-то выложил за рейдовое кольцо золота на сумму в $13 тысяч. Рейдовое барахло в World of Warcraft, если кто не в курсе, привязывается к хозяину, и его невозможно купить или продать.

Привязка же осуществляется при разделе добычи сразу после убийства боссов, и для этого самого раздела существуют различные системы. На заре игры использовалась система специальных очков, которые игроки зарабатывали, участвуя в рейдах - этими самыми очками можно было расплачиваться за предметы.

А теперь на смену очкам пришла более понятная валюта - игровое золото. И вот двое игроков устроили аукцион. Торговля началась с "копеек", 30-40 тысяч золота. И дошла до миллионов. Финальная цена оказалась 3 миллиона золотых. На которые можно купить токенов WoW на те самые упомянутые $13 тысяч.

Токены используются для оплаты подписки, но через них можно вводить в игру реальные деньги, покупая их за доллары или евро и продавая затем за золотые. Не всем игрокам это нравится, и данный случай наглядно продемонстрировал, почему.