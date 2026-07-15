Игроки из России жалуются на проблемы с входом в World of Warcraft и Diablo 4 - Blizzard пока хранит молчание

Российские игроки начали сообщать о проблемах с подключением к играм Blizzard. Больше всего жалоб поступает от пользователей World of Warcraft: авторизация в Battle.net и загрузка списка персонажей обычно проходят без ошибок, однако при входе на игровой мир полоса загрузки останавливается почти у самого конца. Сообщения появляются и от игроков Diablo 4, но в данном случае речь идет об ошибке 300008.

Судя по обсуждениям на официальном форуме технической поддержки World of Warcraft, первые жалобы начали появляться 9 июля. Пользователи отмечают, что проблема наблюдается у разных интернет-провайдеров и затрагивает как актуальную версию MMORPG, так и классические серверы.

На момент публикации Blizzard не выпускала официальных заявлений о причинах происходящего и не сообщала о каких-либо технических работах или региональных ограничениях. Поэтому природа сбоя остается неизвестной.

В сообществе обсуждают несколько возможных версий. Одна из наиболее распространённых — неполадки с сетевым узлом, отвечающим за авторизацию игровых серверов. Если это действительно так, привычные способы обхода ограничений, которыми пользуются некоторые игроки, могут оказаться неэффективными. Однако эта информация пока не подтверждена официально и остается лишь предположением пользователей.

Пока единого решения проблемы нет. Игрокам остается ждать комментариев Blizzard или восстановления стабильной работы серверов, если причина действительно связана с инфраструктурой компании.