Игроки обвинили Blizzard в халтуре из-за багов с броней у новой расы Хараниров в World of Warcraft: Midnight

В World of Warcraft состоялся долгожданный релиз нового аддона Midnight и новой союзной расы - Хараниров. Новая раса, представляющая собой нечто среднее между троллями и эльфами, порадовала игроков разнообразием настроек внешности и красивым дизайном. Однако эйфория от новинки быстро сменилась разочарованием: экипировка на персонажах выглядит ужасно.

Практически сразу после появления Хараниров на живых серверах геймеры обнаружили критическую проблему - множество предметов экипировки попросту проваливаются сквозь модели новых персонажей. Из-за слегка утолщенной, по сравнению с другими эльфийскими расами, физиологии Хараниров, значительная часть штанов, юбок и поясов "врезается" в их бедра и ягодицы. Некоторые шлемы, в свою очередь, вертикально проходят сквозь ключицу.

Проблема оказалась тотальной: баги затрагивают не только устаревшие предметы из старых дополнений, но и актуальные модели, включая популярные боевые юбки с Торговой площадки. По мнению игроков, причина кроется в том, что анимация и посадка вещей на Харанирах скопирована с ночных эльфов без должной подгонки под уникальную геометрию тел новой расы.

Особое возмущение сообщества вызывает тот факт, что баги были известны разработчикам на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее, к моменту выхода расы на живые серверы ситуация не исправилась.

В сложившейся ситуации игроки видят халтурную работу отдела контроля качества студии. Многие полагают, что на качестве сказываются масштабные увольнения, прошедшие в Blizzard после поглощения Microsoft, а также активное внедрение искусственного интеллекта, который, как известно, уже используется студией для подгонки размеров наплечников.