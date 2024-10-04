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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 166 оценок

Игроки в ярости: в World of Warcraft случайно уничтожили банки гильдий

Solstice
Новости

После выхода дополнения World of Warcraft: The War Within банки некоторых гильдий опустели. Проблемы начались еще в августе 2024 года — из хранилищ исчезли тысячи предметов. К октябрю года разработчики смогли вернуть не все.

Множество пользователей жаловалось на официальном форуме, саб-реддите World of Warcraft и в других соцсетях на пропажу вещей. Некоторые геймеры решили, что предметы из банка без спроса забрали их согильдийцы. Часть игроков списывали произошедшее на визуальный баг с отображением предметов и надеялись, что разработчики быстро это исправят.

Ошибка затронула не все гильдейские банки. Кому-то повезло — пропала только половина, либо треть предметов, но некоторые хранилища были опустошены полностью.

Blizzard отреагировала на проблему спустя месяц после релиза The War Within — в сентябре 2024 года. Разработчики объяснили, что столкнулись с неожиданной ошибкой после технического обновления, улучшающего поддержку кросс-серверных гильдий. Команда восстановила только часть пропавших предметов и извинилась за то, что не может вернуть владельцам все вещи.

После этого объявления некоторые предметы действительно вернули. Однако их количество оказалось настолько мало, что игроки в гневе отправились в соцсети.

Реддитор Valrysha1: Я в замешательстве, в игре до сих пор существуют логи того, какие предметы внесли и какие не были изъяты, но восстановить их нельзя? Какого черта?!

Лидеры гильдий выкладывают скриншоты своих банков до и после восстановления, утверждая, что отсутствуют сотни предметов. Одному пользователю вернули кусочек шелковой ткани (недорогой материал низкого уровня). Еще одному геймеру прислали обратно только предметы с тематического события.

Один из пользователей Reddit рассказал, что его подруга, 72-летняя женщина, потеряла множество питомцев, игрушек, ездовых животных и других предметов. Она собирала эту коллекцию, чтобы дарить новичкам.

Ситуация осложнилась тем, что Blizzard отправляет предметы лидерам гильдий по внутриигровой почте. Из-за этого любая гильдия, глава которой не заходит в сеть, не получит ни одной из потерянных вещей.

Пользователи также отметили, что после введения в World of Warcraft жетона, позволяющего переводить реальную валюту в золото, стоимость игровых предметов можно пересчитать в долларовом эквиваленте. Поэтому некоторые игроки сравнили пропажу вещей с потерей денег с банковского счета.

Реддитор Magnumwood107: Вы бы позволили своему банку списать все средства с вашего сберегательного счета, а после этого вернуть только часть суммы и назвать это «неполным восстановлением»?

Несмотря на потерю предметов, некоторые игроки встали на защиту Blizzard. Они считают, что команда оказалась в безвыходном положении, и разработчики действительно не могут восстановить все пропавшие вещи.

Издание IGN обратилось к Blizzard за дополнительными комментариями, но пока не получило никакого ответа.

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-11
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Hartelose

Не могут восстановить? Не верю. Работая в своё время в одном проекте по подобным вопросам, восстанавливали всё без проблем. Резервные данные имеются всегда, если их не стирают специально. Что вряд ли произошло у Близзов.

8
Akalaka
Несмотря на потерю предметов, некоторые игроки встали на защиту Blizzard. Они считают, что команда оказалась в безвыходном положении, и разработчики действительно не могут восстановить все пропавшие вещи.

Это что за уникумы такие? Как разрабы не могут восстановить что-то в своей же игре???

8
Sok_pomidorowy

Ну это же работать надо, проще сказать мы не можем, нам очень жаль.

5
DarkDestr

это тоже самое когда был 120 и из-за ошибки которую они не смогли решить и не знали вообще как и где пошел перепад сложности в локациях.И им пришлось уровнять всех до 60.А раньше просто лвл оставался но уменьшали огромное хп).Так и тут не чего удивительного.учитывая игра с 2004 это уже 20 лет там будет все больше и больше ошибок.

0
shurasick876

НеЛохи никогда не перестанут удивлять)

7
Raphtallia

Пусть всем выдадут по куче голды и по максимальному эквипу. Не, ну а что? Сами накосячили, терь исправляйтесь!

6
Sweety_Mustard

все хейтят разрабов из команды близов - а там один бедолага индус, который полдня пытается запустить сервера вс3 - а потом ночью пилит обновы для wow ;C Ему даже не платят денег - он сидит в офисе на цепи и работает за еду

5
BluntZebulon
разработчики действительно не могут восстановить все пропавшие вещи

пусть нарисуют новые и подарят

2
Sidorovich12

Не канает так. Иначе покупать не будут. А так, снова купят всё.

2
Wolfenstein

сначала подоили аккаунты банковские пользователей реальные лет джвадцать а потом и виртуальные 🤌стонкс игра , здоровья и терпения 72 летней женщине в ЭТО играющей

2
Nodas
безвыходном положении, и разработчики действительно не могут восстановить все пропавшие вещи.

Все они могут, только у новой инклюзивной команды, руки не из того места растут, вот и вся причина

2
JohnTornton

да этим отбитым ничё не поможет уже
они будут и дальше платить за подписку вовки, даже если в замен надо будет хату свою отдать

1
Adam55

Мне просто любопытно - что за дурачки, которые встали на сторону Близзард? Люди тратили часть своей жизни на эту игру, вкладывали ещё и деньги, а после игровая компания уничтожила это и есть те, кто защищают компанию? Просто нет слов. Я и до этого считал эту игру так себе, но видя какое там комьюнити - даже и не жалею о том, что не играю в неё.

1
Svarchy

А зачем вставать на сторону других дурачков - тех кто тратит чрезмерно много времени и денег в качестве доната на игру?)

-5
Adam55 Svarchy

Чел, я никогда в жизни не донатил и не собираюсь этого делать, Но! У меня хватает мозгов понять, что большая часть из этих людей, не малолетки, а взрослые люди, которые тратят свои кровно заработанные деньги и просто отдыхают в игре. А вот то, что ты даже такую простую истину не понимаешь - тут сразу вопрос, кто тут больший дурачок.

0
Svarchy Adam55

Ладно, признаю. Был не прав.

-1
ipr0dex

Поэтому нех играть в этот вов и ниче не пропадет🤗

0
-zotik-

Не удивительно, толковый спецов слили, а текущие не смогут баглисту объяснить что их гендер должен все проблемы исправлять по волшебству. Вот незадача.

Блин у меня была отдельная гильдия чисто под банк и в ней были тонны ресов, надеюсь не потерялись

-1
Хидео Козлина

Представляю что за матёрые лохматые мамонты играют в это

-1
ipr0dex

Такие как зотик из коммента выше

0