Игроки в ярости: в World of Warcraft случайно уничтожили банки гильдий

После выхода дополнения World of Warcraft: The War Within банки некоторых гильдий опустели. Проблемы начались еще в августе 2024 года — из хранилищ исчезли тысячи предметов. К октябрю года разработчики смогли вернуть не все.
Множество пользователей жаловалось на официальном форуме, саб-реддите World of Warcraft и в других соцсетях на пропажу вещей. Некоторые геймеры решили, что предметы из банка без спроса забрали их согильдийцы. Часть игроков списывали произошедшее на визуальный баг с отображением предметов и надеялись, что разработчики быстро это исправят.
Ошибка затронула не все гильдейские банки. Кому-то повезло — пропала только половина, либо треть предметов, но некоторые хранилища были опустошены полностью.
Blizzard отреагировала на проблему спустя месяц после релиза The War Within — в сентябре 2024 года. Разработчики объяснили, что столкнулись с неожиданной ошибкой после технического обновления, улучшающего поддержку кросс-серверных гильдий. Команда восстановила только часть пропавших предметов и извинилась за то, что не может вернуть владельцам все вещи.
После этого объявления некоторые предметы действительно вернули. Однако их количество оказалось настолько мало, что игроки в гневе отправились в соцсети.
Реддитор Valrysha1: Я в замешательстве, в игре до сих пор существуют логи того, какие предметы внесли и какие не были изъяты, но восстановить их нельзя? Какого черта?!
Лидеры гильдий выкладывают скриншоты своих банков до и после восстановления, утверждая, что отсутствуют сотни предметов. Одному пользователю вернули кусочек шелковой ткани (недорогой материал низкого уровня). Еще одному геймеру прислали обратно только предметы с тематического события.
Один из пользователей Reddit рассказал, что его подруга, 72-летняя женщина, потеряла множество питомцев, игрушек, ездовых животных и других предметов. Она собирала эту коллекцию, чтобы дарить новичкам.
Ситуация осложнилась тем, что Blizzard отправляет предметы лидерам гильдий по внутриигровой почте. Из-за этого любая гильдия, глава которой не заходит в сеть, не получит ни одной из потерянных вещей.
Пользователи также отметили, что после введения в World of Warcraft жетона, позволяющего переводить реальную валюту в золото, стоимость игровых предметов можно пересчитать в долларовом эквиваленте. Поэтому некоторые игроки сравнили пропажу вещей с потерей денег с банковского счета.
Реддитор Magnumwood107: Вы бы позволили своему банку списать все средства с вашего сберегательного счета, а после этого вернуть только часть суммы и назвать это «неполным восстановлением»?
Несмотря на потерю предметов, некоторые игроки встали на защиту Blizzard. Они считают, что команда оказалась в безвыходном положении, и разработчики действительно не могут восстановить все пропавшие вещи.
Издание IGN обратилось к Blizzard за дополнительными комментариями, но пока не получило никакого ответа.
Не могут восстановить? Не верю. Работая в своё время в одном проекте по подобным вопросам, восстанавливали всё без проблем. Резервные данные имеются всегда, если их не стирают специально. Что вряд ли произошло у Близзов.
Это что за уникумы такие? Как разрабы не могут восстановить что-то в своей же игре???
Ну это же работать надо, проще сказать мы не можем, нам очень жаль.
это тоже самое когда был 120 и из-за ошибки которую они не смогли решить и не знали вообще как и где пошел перепад сложности в локациях.И им пришлось уровнять всех до 60.А раньше просто лвл оставался но уменьшали огромное хп).Так и тут не чего удивительного.учитывая игра с 2004 это уже 20 лет там будет все больше и больше ошибок.
НеЛохи никогда не перестанут удивлять)
Пусть всем выдадут по куче голды и по максимальному эквипу. Не, ну а что? Сами накосячили, терь исправляйтесь!
все хейтят разрабов из команды близов - а там один бедолага индус, который полдня пытается запустить сервера вс3 - а потом ночью пилит обновы для wow ;C Ему даже не платят денег - он сидит в офисе на цепи и работает за еду
пусть нарисуют новые и подарят
Не канает так. Иначе покупать не будут. А так, снова купят всё.
сначала подоили аккаунты банковские пользователей реальные лет джвадцать а потом и виртуальные 🤌стонкс игра , здоровья и терпения 72 летней женщине в ЭТО играющей
Все они могут, только у новой инклюзивной команды, руки не из того места растут, вот и вся причина
да этим отбитым ничё не поможет уже
они будут и дальше платить за подписку вовки, даже если в замен надо будет хату свою отдать
Мне просто любопытно - что за дурачки, которые встали на сторону Близзард? Люди тратили часть своей жизни на эту игру, вкладывали ещё и деньги, а после игровая компания уничтожила это и есть те, кто защищают компанию? Просто нет слов. Я и до этого считал эту игру так себе, но видя какое там комьюнити - даже и не жалею о том, что не играю в неё.
А зачем вставать на сторону других дурачков - тех кто тратит чрезмерно много времени и денег в качестве доната на игру?)
Чел, я никогда в жизни не донатил и не собираюсь этого делать, Но! У меня хватает мозгов понять, что большая часть из этих людей, не малолетки, а взрослые люди, которые тратят свои кровно заработанные деньги и просто отдыхают в игре. А вот то, что ты даже такую простую истину не понимаешь - тут сразу вопрос, кто тут больший дурачок.
Ладно, признаю. Был не прав.
Поэтому нех играть в этот вов и ниче не пропадет🤗
Не удивительно, толковый спецов слили, а текущие не смогут баглисту объяснить что их гендер должен все проблемы исправлять по волшебству. Вот незадача.
Блин у меня была отдельная гильдия чисто под банк и в ней были тонны ресов, надеюсь не потерялись
Представляю что за матёрые лохматые мамонты играют в это
Такие как зотик из коммента выше