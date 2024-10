Игроки в ярости: в World of Warcraft случайно уничтожили банки гильдий

После выхода дополнения World of Warcraft: The War Within банки некоторых гильдий опустели. Проблемы начались еще в августе 2024 года — из хранилищ исчезли тысячи предметов. К октябрю года разработчики смогли вернуть не все.

Множество пользователей жаловалось на официальном форуме, саб-реддите World of Warcraft и в других соцсетях на пропажу вещей. Некоторые геймеры решили, что предметы из банка без спроса забрали их согильдийцы. Часть игроков списывали произошедшее на визуальный баг с отображением предметов и надеялись, что разработчики быстро это исправят.

Ошибка затронула не все гильдейские банки. Кому-то повезло — пропала только половина, либо треть предметов, но некоторые хранилища были опустошены полностью.

Blizzard отреагировала на проблему спустя месяц после релиза The War Within — в сентябре 2024 года. Разработчики объяснили, что столкнулись с неожиданной ошибкой после технического обновления, улучшающего поддержку кросс-серверных гильдий. Команда восстановила только часть пропавших предметов и извинилась за то, что не может вернуть владельцам все вещи.

После этого объявления некоторые предметы действительно вернули. Однако их количество оказалось настолько мало, что игроки в гневе отправились в соцсети.

Реддитор Valrysha1: Я в замешательстве, в игре до сих пор существуют логи того, какие предметы внесли и какие не были изъяты, но восстановить их нельзя? Какого черта?!

Лидеры гильдий выкладывают скриншоты своих банков до и после восстановления, утверждая, что отсутствуют сотни предметов. Одному пользователю вернули кусочек шелковой ткани (недорогой материал низкого уровня). Еще одному геймеру прислали обратно только предметы с тематического события.

Один из пользователей Reddit рассказал, что его подруга, 72-летняя женщина, потеряла множество питомцев, игрушек, ездовых животных и других предметов. Она собирала эту коллекцию, чтобы дарить новичкам.

Ситуация осложнилась тем, что Blizzard отправляет предметы лидерам гильдий по внутриигровой почте. Из-за этого любая гильдия, глава которой не заходит в сеть, не получит ни одной из потерянных вещей.

Пользователи также отметили, что после введения в World of Warcraft жетона, позволяющего переводить реальную валюту в золото, стоимость игровых предметов можно пересчитать в долларовом эквиваленте. Поэтому некоторые игроки сравнили пропажу вещей с потерей денег с банковского счета.

Реддитор Magnumwood107: Вы бы позволили своему банку списать все средства с вашего сберегательного счета, а после этого вернуть только часть суммы и назвать это «неполным восстановлением»?

Несмотря на потерю предметов, некоторые игроки встали на защиту Blizzard. Они считают, что команда оказалась в безвыходном положении, и разработчики действительно не могут восстановить все пропавшие вещи.

Издание IGN обратилось к Blizzard за дополнительными комментариями, но пока не получило никакого ответа.