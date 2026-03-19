Игроки World of Warcraft раскритиковали Blizzard за достижение, доступное всего несколько часов

В сообществе World of Warcraft разгорелась новая волна критики после запуска достижения Delve Hall of Fame, которое оказалось доступным крайне ограниченное время.

С началом первого сезона тысячи игроков попытались победить босса Nullaeus и попасть в список лучших. Однако в европейском регионе достижение оказалось закрыто уже примерно через девять часов после запуска, а вскоре стало недоступным и в Северной Америке.

Это вызвало резкое недовольство среди игроков. Многие заявили, что просто не успели даже зайти в игру из-за работы или учёбы. В обсуждениях пользователи отмечают, что подобные активности фактически доступны только тем, у кого есть свободное время днём.

Отдельную критику вызвало ограничение по количеству участников. Изначально планировалось допустить 1000 игроков, затем лимит увеличили до 10 000, но в итоге сократили до 4000 — чего оказалось недостаточно, учитывая высокий интерес.

Игроки также сравнивают ситуацию с другими MMO, где подобные события длятся дольше и не требуют столь жёсткой конкуренции в первые часы. По их мнению, текущая система лишь усиливает эффект «страха упустить контент».

Пока разработчики не дали комментариев о возможных изменениях, однако многие надеются, что в будущем подобные события будут более доступными и справедливыми для широкой аудитории.