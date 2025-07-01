Игроки World of Warcraft сыграли виртуальную свадьбу на ролевом сервере "Moonguard"

На сегодняшний день во многих популярных ММО предусмотрена возможность проводить игроками разнообразные события по типу дней рождения, свадьб и прочее. В этом отношении World of Warcraft не стал исключением.
На днях на популярном зарубежном ролевом сервере "Moonguard" игроки собрали всех своих друзей и близких, чтобы сыграть свадьбу между ночной эльфийкой и воргеном. Таким образом, влюбленной паре захотелось закрепить свои отношения не только в реале, но и в игре.
Все было на столько серьезно, что на праздник пригласили даже внутриигрового фотографа "Mistweaver Lily", которая запечатлела все самые яркие моменты, а затем поделилась ими в социальных сетях. Предлагаем вам ознакомится с этими фото ниже.
Ещё в какой нить ультиме анлайн в 97 году это уже не было новостью. // Александр Ковалёв
ВАУ!!! Никогда такого не было...
Автор хочешь секрет, есть ещё и мморги где, для этого отдельный функционал предусмотрен...
Этих свадеб было в золоте время MMORPG наверное ,по две-три в каждой гильдии, во всех играх.
В нашей гильде в вов была и даже праздновали рождения их первенца. Надотбыло тоже тогда блог на пегпче создать, эх потеряные бонусы
Даже у них есть девушка
виртуальная видимо...
.. Причем оба думали, что женяться на противоположном поле // Александр Королёв
Такой бред))