Игроки World of Warcraft сыграли виртуальную свадьбу на ролевом сервере "Moonguard"

На сегодняшний день во многих популярных ММО предусмотрена возможность проводить игроками разнообразные события по типу дней рождения, свадьб и прочее. В этом отношении World of Warcraft не стал исключением.

На днях на популярном зарубежном ролевом сервере "Moonguard" игроки собрали всех своих друзей и близких, чтобы сыграть свадьбу между ночной эльфийкой и воргеном. Таким образом, влюбленной паре захотелось закрепить свои отношения не только в реале, но и в игре.

Все было на столько серьезно, что на праздник пригласили даже внутриигрового фотографа "Mistweaver Lily", которая запечатлела все самые яркие моменты, а затем поделилась ими в социальных сетях. Предлагаем вам ознакомится с этими фото ниже.