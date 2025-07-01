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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 283 оценки

Игроки World of Warcraft сыграли виртуальную свадьбу на ролевом сервере "Moonguard"

Solstice Solstice

На сегодняшний день во многих популярных ММО предусмотрена возможность проводить игроками разнообразные события по типу дней рождения, свадьб и прочее. В этом отношении World of Warcraft не стал исключением.

На днях на популярном зарубежном ролевом сервере "Moonguard" игроки собрали всех своих друзей и близких, чтобы сыграть свадьбу между ночной эльфийкой и воргеном. Таким образом, влюбленной паре захотелось закрепить свои отношения не только в реале, но и в игре.

Все было на столько серьезно, что на праздник пригласили даже внутриигрового фотографа "Mistweaver Lily", которая запечатлела все самые яркие моменты, а затем поделилась ими в социальных сетях. Предлагаем вам ознакомится с этими фото ниже.

+ ещё 5 картинок
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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ещё в какой нить ультиме анлайн в 97 году это уже не было новостью. // Александр Ковалёв

5
DezkQ

ВАУ!!! Никогда такого не было...

Автор хочешь секрет, есть ещё и мморги где, для этого отдельный функционал предусмотрен...

4
JackBV

Этих свадеб было в золоте время MMORPG наверное ,по две-три в каждой гильдии, во всех играх.

2
-zotik-

В нашей гильде в вов была и даже праздновали рождения их первенца. Надотбыло тоже тогда блог на пегпче создать, эх потеряные бонусы

1
firefox0047

Даже у них есть девушка

1
Саша Борцов

виртуальная видимо...

Пользователь ВКонтакте

.. Причем оба думали, что женяться на противоположном поле // Александр Королёв

1
Jarvis666

Такой бред))

1