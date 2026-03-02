Игроки World of Warcraft умоляют Blizzard починить звук в игре

Выход нового дополнения World of Warcraft: Midnight наконец-то подарил игрокам вескую причину вернуться в обновленную и визуально потрясающую столицу эльфов крови — Луносвет. И хотя фанаты остались довольны современным дизайном культовой локации, их пребывание в городе сейчас омрачается одной существенной проблемой, для которой остро не хватает кнопки отключения звука.

Сюжет расширения строится вокруг эпического противостояния энергии Света и сил Бездны. Чтобы сдержать наступление тьмы, знаменитый Солнечный Колодец пускает в почерневшее небо колоссальный луч золотой энергии, который видно издалека. С точки зрения атмосферы и истории это имеет смысл — древний источник отдает все силы ради спасения мира. Однако в игре это сопровождается громким потрескивающим гулом, который разносится над всей локацией.

По словам игроков, звук настолько невыносим игроками, что заглушает все вокруг и начинает походить на рев реактивного турбины, особенно если попытаться перейти по мосту в сторону самого Колодца.

NPC в игре перестали говорить свою коронную фразу "Помни о Солнечном Колодце". И это неудивительно, потому что этот самолетный гул забыть просто невозможно.

Мы сидели в Discord с согильдийцами в ночь релиза, и как только кому-то приходилось туда телепортироваться, всё сводилось к крикам: "ПРОСТИ, Я ТЕБЯ НЕ СЛЫШУ ИЗ-ЗА РЁВА СОЛНЕЧНОГО КОЛОДЦА!" Серьезно, почему эта штуковина настолько чертовски громкая?

— иронизируют игроки на форумах.

Технически у проблемы есть решение: гул привязан к общим настройкам фоновых звуков. Но геймеры недовольны таким компромиссом. Отключив звуки окружения, они избавляются от назойливого гула, но вместе с ним пропадает весь "живой" слой обновленного Луносвета — больше не слышно шагов прохожих, разговоров стражи или смеха в тавернах, из-за чего мегаполис кажется полностью «мертвым».

Сообщество умоляет разработчиков из Blizzard в кратчайшие сроки выпустить небольшой фикс — значительно убавить громкость Колодца и сузить радиус распространения звука до его непосредственной территории.