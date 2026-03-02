Игроки World of Warcraft устроили геноцид лягушек из-за бага с бесконечным возрождением

В преддверии выхода дополнения Midnight игроки World of Warcraft вновь столкнулись с необычным багом, связанным с бесконечным возрождением лягушек. В отличие от скандального эксплойта в Mists of Pandaria: Remix, эти земноводные не дают ценных ресурсов напрямую, однако их шкуры стали ключом к быстрой прокачке профессии кожевничества.

Тысячи игроков собираются у пруда Затишья неподалеку от входа в Луносвет, чтобы уничтожать полчища лягушек. Благодаря динамической системе возрождения противников, которая ломается при большом скоплении игроков, лягушки появляются мгновенно, позволяя ремесленникам без остановки свежевать туши.

Эксперты полагают, что Blizzard оперативно исправит эту ошибку, как только заметит аномальную активность. Наказывать игроков за баг вряд ли будут: он не ломает экономику, а просто позволяет самым активным немного опередить остальных в прокачке профессии.