Игроки World of Warcraft устроили прощание с Чаком Норрисом и просят Blizzard добавить в игру его NPC из рекламы

Вчера вечером стало известно, что на 86 году жизни ушел из жизни американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис. В мире кино он прославился образом сурового бойца, которому все нипочем, и эта слава вышла далеко за пределы фильмов, превратившись в популярный в современной культуре мем и повод для шуток.

Игрокам World of Warcraft Норрис также хорошо знаком по знаменитой рекламе из серии "Во что играешь ты?", в которой он предстал в образе охотника на Азероте. Ролик 2011 года и культовая фраза оттуда "10 миллионов игроков играют в World of Warcraft лишь потому, что Чак Норрис это позволяет" до сих пор считаются одними из самых эпичных в истории Blizzard.

Печальная весть быстро разнеслась по сообществу, и игроки WoW решили почтить его память внутриигровыми шествиями и мемориалами. Особенно активно это происходило на классических серверах: люди собирались толпой, ставили персонажей в круг, зажигали ауры, вызывали питомцев и просто стояли в молчании.

В соцсетях и форумах Blizzard игроки массово поддерживают идею добавить NPC Чака Норриса из рекламы в игру. Канадский стример и репортер по WoW AlodarSylmor написал:

Думаю, сегодня пойду в Степи отдать дань уважения этому человеку. @BlizzardCS, сделайте правильную вещь… Поставьте NPC Чака Норриса где-нибудь в Степях, возможно, на вершине горы как защитника. Должно быть во всех версиях игры.

Пока официального ответа от Blizzard нет, но сообщество уверено: если кто и заслуживает место в Азероте навечно - то это Чак Норрис.