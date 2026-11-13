Игроки WoW Forever раскритиковали Blizzard за еженедельное задание с наградой до 100 золотых

Всего через несколько дней после изменения наград за задания максимального уровня Blizzard добавила в WoW Forever новое еженедельное поручение, позволяющее заработать до 100 золотых. Однако нововведение вызвало недовольство части сообщества, поскольку напоминает игрокам о системе регулярных заданий из современной версии World of Warcraft, которой многие хотели бы избежать в классическом опыте.

Задание под названием «Востребованные древние эльфийские безделушки» можно получить в Пиратской бухте. В течение двух недель после запуска WoW Forever оно отправляло игроков в подземелье Мародон, где необходимо собрать три предмета. За выполнение выдается небольшой мешочек с одной из четырех случайных наград: 10, 20, 40 или 100 золотых. В будущем поручение может перемещаться между подземельями высокого уровня.

Известный WoW-блогер Bellular резко раскритиковал нововведение, назвав его элементом современной версии игры. По его мнению, золото должно зарабатываться естественным образом через ремесло, сбор ресурсов и торговлю, а не посредством дополнительных обязательных активностей. Он также обратился к представителю Blizzard с просьбой позволить игрокам получать доход органично, не превращая контент в очередное условие для получения награды.

Похожую реакцию можно увидеть и на Reddit. Многие пользователи выступают против ежедневных и еженедельных заданий, считая отсутствие подобных механик одной из главных особенностей классического WoW. Игроки опасаются, что такие поручения будут вынуждать их регулярно заходить в игру, чтобы не упустить дополнительное золото.

Впрочем, у Blizzard может быть практическая причина для подобного решения. Один из пользователей предположил, что еженедельная награда помогает бороться с ботами: фиксированное количество золота за ограниченное число действий уменьшает преимущество автоматизированного фарма, работающего круглосуточно. При этом обычные игроки получают возможность заработать деньги, не конкурируя с ботами, которые массово выставляют ресурсы на аукцион.

Недовольство сообщества связано прежде всего не с самой возможностью заработать золото, а с появлением очередного еженедельного задания. Подобные механики отсутствовали в оригинальной версии World of Warcraft и начали активно внедряться лишь с The Burning Crusade. Blizzard продолжает экспериментировать с устройством WoW Forever, меняя отдельные игровые системы, и новое поручение стало очередным поводом для споров о том, насколько далеко разработчики могут отходить от классической формулы.