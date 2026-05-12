Игроки WoW надеются на анонс Classic+ после секретного мероприятия Blizzard

Blizzard пригласила популярных стримеров по World of Warcraft Classic на закрытое мероприятие, и теперь сообщество массово обсуждает возможный анонс долгожданного Classic+.

На встречу в кампус Blizzard в Калифорнии позвали известных контент-мейкеров, включая Xaryu, Esfand, Guzu, Savix и sodapoppin. Все участники подписали NDA, поэтому официальных деталей о событии пока нет.

Однако фанаты быстро заметили, что приглашены были именно стримеры, связанные с WoW Classic. Это моментально породило новую волну слухов вокруг Classic+ — неофициального названия версии World of Warcraft Classic с современными улучшениями и QoL-функциями.

Идея Classic+ уже много лет остается одной из самых популярных тем среди игроков WoW. Сообщество давно просит Blizzard сделать «классический WoW, но с новым контентом и современными удобствами», примерно по аналогии с Old School RuneScape.

Дополнительное внимание привлек стример Xaryu, который во время трансляции с улыбкой отреагировал на сообщения в чате про «Classic+ confirmed». Это только сильнее подогрело теории фанатов.

Пока неизвестно, когда Blizzard разрешит участникам раскрыть детали мероприятия. Но сообщество уверено, что компания готовит что-то крупное именно для поклонников классической версии MMO.