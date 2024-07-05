Игровая достопримечательность возрождена: Китай вернул к жизни огромный топор из WoW

Китайский технологический гигант NetEase восстановил 15-метровую копию топора из популярной игры World of Warcraft. Масштабная реплика оружия будет временно экспонироваться на одной из набережных Шанхая, а затем этот гигантский топор планируют перенести в парк NetEase.
Эта акция имеет предысторию. Ранее подобная копия топора украшала парк NetEase. Однако после прекращения сотрудничества с Blizzard и потери прав на издание китайской версии World of Warcraft, компания демонстративно уничтожила реплику. Ситуация изменилась в 2024 году, когда NetEase и Blizzard возобновили партнёрство. Можно сказать, что восстановление топора стало символическим жестом, знаменующим новый этап сотрудничества между этими двумя компаниями.
Также стоит отметить, что NetEase решила отметить это событие небольшой акцией. Посетители, пришедшие посмотреть на статую, получат возможность унести с собой часть впечатлений — NetEase будет ежедневно раздавать по 5000 надувных копий легендарного оружия.
А вот так выглядела предыдущая версия топора.
А чё, так можно было? Снесли, а теперь из мусорки достали, отряхнули и типа новый этап сотрудничества? И игроки как лохи побегут за надувными цацками? Посмотрим, сколько продержится этот "новый этап", а то опять сносить замучаются.
Хех, кто-то в знак восстановления отношений символически "зарывает топор войны", а эти наоборот отрыли )
Предыдущий как-то побрутальнее выглядел
А в чем тогда смысл и ценность этого топора, если они могут его также быстро и демонстративно убрать? Это какой-то позор...