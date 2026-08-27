Игровой директор World of Warcraft опроверг миф о коде от нейросетей и рассказал о намеренном вбросе про запрет аддонов

В ходе масштабного интервью автору контента Tettles руководство World of Warcraft в лице игрового директора Ion Hazzikostas и его помощника Paul Kubit раскрыло нетипичные подробности внутренней кухни студии Blizzard. Глава проекта категорически опроверг циркулирующие в сети теории о переходе на искусственный интеллект и генерации скриптов нейросетями, заявив, что проект до сих пор создается и поддерживается исключительно ручным трудом геймдизайнеров.

Поводом для слухов об ИИ послужила череда технических сбоев в обновлении 12.1, включая инцидент с комплектом охотника специализации Выживание, где получение 2 предметов ошибочно активировало достижение за 4 части на катализаторе. Ion Hazzikostas объяснил, что авторы вручную заполняют таблицы из 40 идентификаторов заклинаний для каждого комплекта, и банальная опечатка сотрудника привела к перестановке двух цифр в базе данных. В качестве еще одного примера хрупкости 20-летнего движка Paul Kubit привел баг с продолжающими бой персонажами после выхода из игры. Оказалось, что игра два десятилетия накладывала невидимое оглушение при дисконнекте, и как только свежий патч случайно убрал этот эффект, фоновый алгоритм контроля разума заставил покинутых персонажей применять заклинания к спящим рысям в локации Silvermoon.

Помимо технических проблем, создатели игры пожаловались на практическую невозможность сохранить в тайне сюжетные повороты и механики из-за прозрачности архитектуры клиента. Ion Hazzikostas отметил, что 20-летний движок позволяет датамайнерам извлекать параметры боссов, таблицы наград и детали заданий за считанные минуты после загрузки файлов на тестовый сервер. В результате игроки приходят на старт сезона с готовыми чек-листами и инструкциями, что уничтожает магию исследования. При этом студия не может отказаться от публичного тестирования, так как только массовые проверки позволяют выявить критические ошибки и сбалансировать классы до релиза, из-за чего единственным выходом остается точечное шифрование синематиков.

Не менее резонансным признанием стал факт намеренной проверки реакции сообщества перед вводом непопулярных решений. Ion Hazzikostas подтвердил, что студия сознательно заговорила об ограничении боевых модификаций за целый год до релиза дополнения Midnight, чтобы замерить уровень ярости аудитории. Если бы игроки выразили единогласный протест с угрозой массового ухода из игры, авторам пришлось бы отказаться от задумки. Однако разделение мнений позволило разработчикам продолжить курс на блокировку автоматизации боя, сохранив при этом визуальную настройку интерфейса.

Paul Kubit подчеркнул, что штат отдела контроля качества достиг рекордного размера за всю историю франшизы, но ручная обработка сотен тысяч параметров неизбежно влечет за собой ошибки. На текущий момент разработчики продолжают вносить оперативные исправления в обновление 12.1 и ведут подготовку систем к дополнению Midnight.