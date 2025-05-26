Infinity Studio показала распаковку и сборку статуи Валиры Сангвинар из World of Warcraft

Во второй половине этого года в продажу поступит высококачественная статуя Валиры Сангвинар из World of Warcraft, которая впервые была представлена на выставке Toy Heart Expo в прошлом году.

В честь приближающегося релиза, студия Infinity Studio решила продемонстрировать распаковку и сборку этой статуи. Стоит отметить, что статуя получила значительные улучшения с момента своего первого показа в прошлом году.

Статуя представлена в масштабе 1/3, выполнена в ручную из высококачественных материалов, а стоимость этой красавицы составит скромные - 2.500 долларов. Больше подробностей о статуе вы можете узнать из материала ниже.