В новом отчёте Billbil-kun из Dealabs говорит, что грядущее дополнение World of Warcraft: Midnight выйдет 26 февраля 2026 года. Также утверждается, что коллекционное издание дополнения будет стоить 139,99 евро и будет включать в себя дополнительные материалы:
- Ключ к Epic Edition дополнения Midnight
- Трехдневный ранний доступ
- 30 дней игрового времени
- World of Warcraft 2000 дениров
- Улучшенный сезам для 80-го уровня
Отчёт опубликован накануне прямой трансляции, которую команда World of Warcraft из Blizzard проведёт завтра, 1 октября 2025 года, в 19:00 на YouTube и Twitch. В нём будет представлена новая информация о World of Warcraft: Midnight. После этого на следующий день, 2 октября, начнётся альфа-тестирование WoW: Midnight.
Вполне возможно, что Billbil-kun опередил Blizzard и объявил дату выхода игры до завтрашней презентации, на которой она будет официально представлена вместе с коллекционным изданием, в которое войдут артбук в твёрдом переплёте, коллекционные пины, копия «Тёмного Сердца», а также внутриигровые награды.
Сообщите инсайдеру что нам пофиг
Закопайте стюардессу.
Эти жадные черви больше ни рубля не получат. Потому пусть вов идёт лесом