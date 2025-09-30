Инсайдер сообщил, что релиз аддона World of Warcraft: Midnight состоится 26 февраля 2026 года

В новом отчёте Billbil-kun из Dealabs говорит, что грядущее дополнение World of Warcraft: Midnight выйдет 26 февраля 2026 года. Также утверждается, что коллекционное издание дополнения будет стоить 139,99 евро и будет включать в себя дополнительные материалы:

Ключ к Epic Edition дополнения Midnight

Трехдневный ранний доступ

30 дней игрового времени

World of Warcraft 2000 дениров

Улучшенный сезам для 80-го уровня

Отчёт опубликован накануне прямой трансляции, которую команда World of Warcraft из Blizzard проведёт завтра, 1 октября 2025 года, в 19:00 на YouTube и Twitch. В нём будет представлена новая информация о World of Warcraft: Midnight. После этого на следующий день, 2 октября, начнётся альфа-тестирование WoW: Midnight.

Вполне возможно, что Billbil-kun опередил Blizzard и объявил дату выхода игры до завтрашней презентации, на которой она будет официально представлена вместе с коллекционным изданием, в которое войдут артбук в твёрдом переплёте, коллекционные пины, копия «Тёмного Сердца», а также внутриигровые награды.