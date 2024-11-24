Исполнительный продюсер World of Warcraft не исключила возможности появления еще одного фильма

Microsoft рассматривает различные способы расширения вселенной World of Warcraft, включая возвращение к идее нового фильма. Исполнительный продюсер франшизы Холли Лонгдейл в интервью Variety заявила:
Мы открыты ко всем возможностям.
Вдохновляясь успехом таких проектов, как сериал Fallout от Amazon и грядущий фильм по Minecraft, Microsoft настроена адаптировать свои игровые франшизы для сериалов и кино. Однако президент Xbox по игровому контенту Мэтт Бути подчеркнул, что важно тщательно подходить к выбору таких проектов.
«Не каждая игра подходит для линейных медиа. Здесь важно учитывать интерес команды разработчиков и находить правильных партнеров», — отметил Бути.
Первая экранизация Warcraft в 2016 году заработала в прокате 439 млн долларов при бюджете в 160 млн, но была воспринята неоднозначно.
Главное чтоб в главной роли опять был Рагнар Лодброк)
100% будет перезапуск
На первый взгляд цифры приличные, но если посмотреть на сборы по странам, то всё далеко не так радужно, в американском и британском прокате Варик с треском провалился, во многом его тянул Китай, но и там это не самый кассовый фильм
Мне фильм понравился,но я не шарю особо за лор,а потому наверно и не понимаю,почему он многим не понравился.
Так же думаю. Фильм зашел и смотрел уже раза три. Думал следующий уже в производстве, а они только думают. Зачем тогда столько отсылок давать?
Заг-Заг! Да Бу! У' у' ууу...
Мда, отдали фильм какому-то новичку, который крупных картин еще не снимал до этого, вот и получилось то, что получилось... фанаты не оценили перестановки в лоре, а обычный зритель вообще ничего не понял. Почему с любой игровой франшизой, при попытке её экранизации, получается мусор?
Жду продолжения // Ivan Amoralez
Вроде про сериал с Кавилом слухи ходят
фильм был крайне хорошим, не без недостатков, но с максимальным уважением к первоисточнику. хочется увидеть арук в3 на большом экране.
Мне фильм понравился - очень жду продолжения, ибо задел уже есть (концовка первого фильма)