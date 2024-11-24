Исполнительный продюсер World of Warcraft не исключила возможности появления еще одного фильма

Microsoft рассматривает различные способы расширения вселенной World of Warcraft, включая возвращение к идее нового фильма. Исполнительный продюсер франшизы Холли Лонгдейл в интервью Variety заявила:

Мы открыты ко всем возможностям.

Вдохновляясь успехом таких проектов, как сериал Fallout от Amazon и грядущий фильм по Minecraft, Microsoft настроена адаптировать свои игровые франшизы для сериалов и кино. Однако президент Xbox по игровому контенту Мэтт Бути подчеркнул, что важно тщательно подходить к выбору таких проектов.

«Не каждая игра подходит для линейных медиа. Здесь важно учитывать интерес команды разработчиков и находить правильных партнеров», — отметил Бути.

Первая экранизация Warcraft в 2016 году заработала в прокате 439 млн долларов при бюджете в 160 млн, но была воспринята неоднозначно.