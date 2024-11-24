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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 188 оценок

Исполнительный продюсер World of Warcraft не исключила возможности появления еще одного фильма

butcher69
Новости

Microsoft рассматривает различные способы расширения вселенной World of Warcraft, включая возвращение к идее нового фильма. Исполнительный продюсер франшизы Холли Лонгдейл в интервью Variety заявила:

Мы открыты ко всем возможностям.

Вдохновляясь успехом таких проектов, как сериал Fallout от Amazon и грядущий фильм по Minecraft, Microsoft настроена адаптировать свои игровые франшизы для сериалов и кино. Однако президент Xbox по игровому контенту Мэтт Бути подчеркнул, что важно тщательно подходить к выбору таких проектов.

«Не каждая игра подходит для линейных медиа. Здесь важно учитывать интерес команды разработчиков и находить правильных партнеров», — отметил Бути.

Первая экранизация Warcraft в 2016 году заработала в прокате 439 млн долларов при бюджете в 160 млн, но была воспринята неоднозначно.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
AndralStormborn

Главное чтоб в главной роли опять был Рагнар Лодброк)

4
Night Driving Avenger

100% будет перезапуск

Первая экранизация Warcraft в 2016 году заработала в прокате 439 млн долларов при бюджете в 160 млн

На первый взгляд цифры приличные, но если посмотреть на сборы по странам, то всё далеко не так радужно, в американском и британском прокате Варик с треском провалился, во многом его тянул Китай, но и там это не самый кассовый фильм

2
Serj77777

Мне фильм понравился,но я не шарю особо за лор,а потому наверно и не понимаю,почему он многим не понравился.

3
Trofikus

Так же думаю. Фильм зашел и смотрел уже раза три. Думал следующий уже в производстве, а они только думают. Зачем тогда столько отсылок давать?

1
ЕвМи

Заг-Заг! Да Бу! У' у' ууу...

1
wollcroft

Мда, отдали фильм какому-то новичку, который крупных картин еще не снимал до этого, вот и получилось то, что получилось... фанаты не оценили перестановки в лоре, а обычный зритель вообще ничего не понял. Почему с любой игровой франшизой, при попытке её экранизации, получается мусор?

1
Пользователь ВКонтакте

Жду продолжения // Ivan Amoralez

0
LexMerc

Вроде про сериал с Кавилом слухи ходят

0
ZackSnyder

фильм был крайне хорошим, не без недостатков, но с максимальным уважением к первоисточнику. хочется увидеть арук в3 на большом экране.

0
pavloalex

Мне фильм понравился - очень жду продолжения, ибо задел уже есть (концовка первого фильма)

-1