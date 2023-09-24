Из-за лагов погибли сотни персонажей на хардкорном сервере WoW Classic

Геймеры с хардкорного сервера Stitches (Европа) в World of Warcraft Classic лишились своих персонажей из-за лагов. Теперь они не могут продолжить игру.
Ключевой особенностью хардкорных серверов стало то, что смерть персонажа на них означает полный конец игры, то есть возродиться уже не получится.
Из-за критических лагов погибло более сотни персонажей. Уже второй день разработчики из Blizzard сталкиваются с неполадками в World of Warcraft Classic и не могут до конца решить их.
В сети на форуме Reddit появились списки погибших героев. Пользователи начали находить в них своих персонажей.
Геймеры начали жаловаться разработчикам, чтобы те сделали откат прогрессии и вернули к жизни погибших персонажей. Однако Blizzard отказалась от этого. По словам представителей компании, в соглашении пользователя есть пункты относительно подобных проблем, и исключений в этом плане быть не может.
Те кто хочет страдать должны страдать. Режим же для таких и создан.
Никогда не понимал подобных режимов в играх. Умер - качайся заново. Мне бы тупо лень было столько времени убивать на такое. Да и приятно видеть что твои труды, хоть и виртуальные, не пропали даром.
челенж чтобы не умирать. а то в играх на расслабоне играешь со скалы летишь - ладно отгружусь. а тут прямо весь эрегированный напряженный будешь сидеть и фармить.
Ну каждому свое. Я люблю получать удовольствие от игры, чувствовать прогресс, который не сгорит в случае чего. А вот эти вот сидения с выпучинными глазами и повышенным пульсом, явно не мое.
я тоже не люблю сложность в играх и играю на легком обычно чтобы враги быстро отлетали и оставляли награду. но в принципе понимаю почему такой детский утренник может не нравится хардкорным игрокам но принимаю его. особенно если сам все время будешь отгружается и сохраняться или просто прогресс и время на большом участке терять.
Ну правильно,сами накосячили,но исправлять нифига не будем )
По факту, а на что игроки надеялись, регаясь именно на этом серве? Все, как в жизни хотели?) Ну получайте. От внезапной смерти в жизни тоже никто не застрахован.
Помянем пацанов.
F
ночной кошмар игрока...
Мой хант 43 все еще жив
Press F. Столько стараний в никуда.
"Геймеры начали жаловаться разработчикам, чтобы те сделали откат прогрессии и вернули к жизни погибших персонажей." Там же при создании персонажа вылезает окошка, где ты соглашаешься с тем, что если персонаж помрет, без разницы от чего или по какой причине, то его уже никто восстанавливать не станет или я что-то путаю?
смерть в текстурках