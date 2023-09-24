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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 002 оценки

Из-за лагов погибли сотни персонажей на хардкорном сервере WoW Classic

Simple Jack
Новости

Геймеры с хардкорного сервера Stitches (Европа) в World of Warcraft Classic лишились своих персонажей из-за лагов. Теперь они не могут продолжить игру.

Ключевой особенностью хардкорных серверов стало то, что смерть персонажа на них означает полный конец игры, то есть возродиться уже не получится.

Из-за критических лагов погибло более сотни персонажей. Уже второй день разработчики из Blizzard сталкиваются с неполадками в World of Warcraft Classic и не могут до конца решить их.

В сети на форуме Reddit появились списки погибших героев. Пользователи начали находить в них своих персонажей.

Геймеры начали жаловаться разработчикам, чтобы те сделали откат прогрессии и вернули к жизни погибших персонажей. Однако Blizzard отказалась от этого. По словам представителей компании, в соглашении пользователя есть пункты относительно подобных проблем, и исключений в этом плане быть не может.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
bysaturn

Те кто хочет страдать должны страдать. Режим же для таких и создан.

5
Rograx

Никогда не понимал подобных режимов в играх. Умер - качайся заново. Мне бы тупо лень было столько времени убивать на такое. Да и приятно видеть что твои труды, хоть и виртуальные, не пропали даром.

3
MunchkiN 616

челенж чтобы не умирать. а то в играх на расслабоне играешь со скалы летишь - ладно отгружусь. а тут прямо весь эрегированный напряженный будешь сидеть и фармить.

0
Rograx MunchkiN 616

Ну каждому свое. Я люблю получать удовольствие от игры, чувствовать прогресс, который не сгорит в случае чего. А вот эти вот сидения с выпучинными глазами и повышенным пульсом, явно не мое.

0
MunchkiN 616 Rograx

я тоже не люблю сложность в играх и играю на легком обычно чтобы враги быстро отлетали и оставляли награду. но в принципе понимаю почему такой детский утренник может не нравится хардкорным игрокам но принимаю его. особенно если сам все время будешь отгружается и сохраняться или просто прогресс и время на большом участке терять.

0
yrroodd

Ну правильно,сами накосячили,но исправлять нифига не будем )

1
AlexVurhis

По факту, а на что игроки надеялись, регаясь именно на этом серве? Все, как в жизни хотели?) Ну получайте. От внезапной смерти в жизни тоже никто не застрахован.

1
NIGERША

Помянем пацанов.

1
vertehwost

F

0
Олег В

ночной кошмар игрока...

0
Solstice

Мой хант 43 все еще жив

0
tinsoman

Press F. Столько стараний в никуда.

0
Lacunae

"Геймеры начали жаловаться разработчикам, чтобы те сделали откат прогрессии и вернули к жизни погибших персонажей." Там же при создании персонажа вылезает окошка, где ты соглашаешься с тем, что если персонаж помрет, без разницы от чего или по какой причине, то его уже никто восстанавливать не станет или я что-то путаю?

0
MunchkiN 616

смерть в текстурках

0