Из-за лагов погибли сотни персонажей на хардкорном сервере WoW Classic

Геймеры с хардкорного сервера Stitches (Европа) в World of Warcraft Classic лишились своих персонажей из-за лагов. Теперь они не могут продолжить игру.

Ключевой особенностью хардкорных серверов стало то, что смерть персонажа на них означает полный конец игры, то есть возродиться уже не получится.

Из-за критических лагов погибло более сотни персонажей. Уже второй день разработчики из Blizzard сталкиваются с неполадками в World of Warcraft Classic и не могут до конца решить их.

В сети на форуме Reddit появились списки погибших героев. Пользователи начали находить в них своих персонажей.

Геймеры начали жаловаться разработчикам, чтобы те сделали откат прогрессии и вернули к жизни погибших персонажей. Однако Blizzard отказалась от этого. По словам представителей компании, в соглашении пользователя есть пункты относительно подобных проблем, и исключений в этом плане быть не может.