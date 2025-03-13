Команда разработчиков World of Warcraft планирует отказаться от идеи выбора игровых миров в будущем

В конце февраля популярному Испанскому порталу по World of Warcraft, AlterTime, удалось взять интервью у двух руководителей игры - вице-президенту Холли Лонгдейл и директором Ионом Хаззикостасом, которые рассказали о своих планах по дальнейшему и развитию игры. Одна из идей - разработчики планируют отказаться от игровых миров таким образом, что бы игроки могли играть друг с другом без каких либо преград.

Ион Хаззикостас:

Скажу, что не знаю, когда это произойдет, но думаю, что в будущем не должно быть необходимости в игровом мире как конструкции, с которой игрокам приходится иметь дело. По крайней мере, в современном WoW, ведь в WoW Classic совсем другая история.



Но да, я имею в виду, что мы все еще предлагаем новичкам этот длинный список названий игровых миров, которые на практике мало что значат, расширяя и без того немалый перечень важных первых решений, которые необходимо принять.



Поэтому я думаю, что мы хотим продолжать унифицировать экономику, группируя все эти системы, пока не наступит момент, когда, возможно, все это станет попросту незаметным для игроков. По факту у нас все еще будут наши серверы и наша сетевая архитектура, но на самом деле уже не будет иметь никакого значения, на каком игровом мире вы находитесь.

Холли Лонгдейл в свою очередь добавила, что система будущих жилищ для игроков, которая станет доступна игрокам с выходом следующего крупного дополнения Midnight, уже тестируется с учетом вышеупомянутой идеи.