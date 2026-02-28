Композитор World of Warcraft: Midnight заявил, что Blizzard не использует генеративный ИИ при создании музыки

В индустрии, где всё больше крупных компаний внедряют генеративный ИИ в разработку игр, в Blizzard Entertainment решили пойти другим путём. Композитор дополнения World of Warcraft: Midnight Лео Калиски заявил, что команда сознательно не прибегает к ИИ при создании саундтрека.

По его словам, студия «чувствует себя счастливой», работая без генеративных инструментов, и продолжает писать музыку традиционным способом. «Мы просто создаём то, что считаем крутым, и нам нравится этим заниматься», — отметил композитор.

Калиски также добавил, что музыку, созданную ИИ, пока довольно легко распознать. В отличие от изображений, где нейросетевой контент становится всё труднее отличить от реального, в аудио, по его мнению, «сразу слышно, что что-то не так — либо страдает качество, либо теряется естественность».

Тема использования ИИ остаётся одной из самых обсуждаемых в игровой индустрии. Некоторые студии экспериментируют с автоматизированной генерацией контента, включая озвучку и визуальные элементы, а издатели всё чаще заявляют о планах по интеграции ИИ в процессы тестирования и разработки.

Тем не менее в Blizzard подчёркивают, что при работе над Midnight ставка делается на авторское видение и традиционные творческие методы. Судя по позиции команды, по крайней мере музыкальная часть проекта останется полностью «человеческой».