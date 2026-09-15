Красота продается: Blizzard объяснили, что добавили в WoW очередных эльфов, потому что игроки хотят красивых персонажей

Анонс новой эльфийской расы "Небеснорожденных" для World of Warcraft Forever вызвал споры среди игроков, уставших от "эльфийской одержимости" Blizzard. Однако компания утверждает, что у этого есть веская причина.

На BlizzCon 2026, где были представлены Diablo V, новая StarCraft и возрождение Heroes of the Storm, финальным аккордом стало шоу World of Warcraft Forever - ответ Blizzard на просьбы фанатов о "Classic+". Эта версия игры добавляя новые "олдскульные" зоны, рейды, подземелья, задания и новые комбинации рас и классов. Действие происходит в отдельной, альтернативной временной линии, которая не повлияет на официальный канон.

Одним из нововведений стали эльфы "Небеснорожденные", доступные как Орде, так и Альянсу. Однако их добавление вызвало неоднозначную реакцию. Первый источник критики - тот факт, что "Небеснорожденные" продаются отдельно в наборе за $29.99. Это первый случай, когда Blizzard "продает" расу. Если у нее окажутся мощные расовые способности, многие опасаются, что это создаст ситуацию "pay-to-win".

Второй момент - очередное добавление эльфов. В социальных сетях уже вовсю шутят про World of Elfcraft, ведь за последние годы именно эльфы доминировали в сюжете и новых расах: эльфы Бездны, Ночнорожденные, Драктиры в человеческой форме - и вот теперь еще одни эльфы. Ведущий дизайнер классических версий Тим Джонс пояснил выбор:

Мы знаем, что быть эльфом чрезвычайно популярно. Мы помним, как в The Burning Crusade возможность играть за "красивого персонажа" на стороне Орды стала большим событием. Если вернуться в 2004-2005 годы, баланс фракций был 60% на 40% в пользу Альянса, но как только мы добавили кровавых эльфов Орде, все перевернулось - 60% стало у Орды. Возможность создать очень красивого персонажа важна для наших игроков. Мы знали, что им понравится. У нас есть классная история, которую мы хотим рассказать... так почему бы и нет? Они не такие, как известные нам эльфы.

Главный дизайнер Крис Зирхут добавил, что у команды есть конкретные сюжетные планы:

Есть истории, которые мы хотим рассказать. Одно из мест, о которых мы говорили, - Шен’дралар, пространство между Мулгором и Пустошами... Там вы узнаете больше об истории Элдре’Таласа, который стал Забытым городом. Кто противостоял принцу Тортелдрину, когда тот решил выкачивать силу из своего народа, чтобы призывать демонов? Мы подумали, что это будет отличная возможность... и связали это с Небеснорожденными.

Таким образом, основная причина появления "Небеснорожденные" - популярность эльфов и забота о балансе фракций. Но то, что Blizzard открыто признают: эльфов добавляют из-за их популярности, а затем продают доступ к ним за $29.99, - многие считают не самым удачным решением. Очевидно одно: работа над WoW Forever проделана огромная, но монетизация рас может стать скользкой дорожкой.