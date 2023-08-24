Крис Метцен может принимать активную роль в работе над следующим дополнением к World of Warcraft

Гейм-дизайнер вернулся в Blizzard в декабре 2022 года.

Блогер и инсайдер Taliesin заявил, что Крис Метцен играет более важную роль в развитии World of Warcraft, чем это могло бы показаться. После возвращения одного из самых известных ветеранов Blizzard игроки переживали, что Метцен будет использоваться компанией лишь в маркетинговых целях. Однако источники внутри студии сообщили Taliesin, что это не так.

По словам блогера, Крис Метцен «проводит много времени» за обсуждением будущего WoW и франшизы Warcraft с директором WoW Ионом Хаззикостасом и ведущим дизайнером сюжета MMORPG Стивом Денузером. Вдобавок Метцен регулярно рассказывает о ходе работы руководству Blizzard и сотрудникам студии. Последние якобы воодушевлены его активным участием в разработке нового дополнения.

Taliesin сообщил, что на BlizzCon 2023 Метцен будет не просто «говорящей головой», а расскажет о будущем игры, как один из тех, кто создавал его. Выставка пройдет с 3 по 4 ноября в Анахайме (США).

24 августа Blizzard запустит официальные хардкорные серверы World of Warcraft Classic. На них у персонажей игроков будет только одна жизнь.