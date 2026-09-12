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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 443 оценки

Ксал'атат оказывается на пороге победы в новом трейлере World of Warcraft: Midnight Eclipse

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Blizzard представила свежий трейлер World of Warcraft: Midnight: Eclipse, посвященный продолжающемуся противостоянию с Ксал'атат. Новый ролик получил мрачный тон и показывает, насколько далеко зашло вторжение Бездны в Азерот.

Ксал'атат находится на пороге победы, а силы Бездны продолжают прорываться в мир. Как следует из самого трейлера, героям практически не оставляют выбора: им предстоит встретиться с надвигающейся тьмой лицом к лицу или позволить ей окончательно поглотить Азерот.

Ксал'атат остается главным противником сюжетной линии Midnight. Предвестница объединила враждующие силы Бездны и направила их против Азерота, а одним из первых эпицентров вторжения стали земли эльфов крови. В дальнейшем игроки переносят борьбу непосредственно в Voidstorm — враждебный мир, находящийся под контролем Ксал'атат и ее Поглощающего воинства.

Midnight является второй главой масштабной сюжетной трилогии Worldsoul Saga, начавшейся с The War Within. Дополнение вышло в марте 2026 года, однако Blizzard продолжает развивать его историю посредством новых сезонов и контентных обновлений.

Сейчас World of Warcraft: Midnight переходит к патчу 12.2 под названием «Midnight: Eclipse».

Мероприятия 18 Трейлеры 109 Обновления 296
25
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Egik81

Что снова за экономия на синиматик ролике. Ибо так несет движком игры.

8
ZackSnyder

какая то соевая дрисня

2