Ксал'атат выходит из тени: Blizzard показала зловещую короткометражку World of Warcraft: Midnight

Blizzard продолжает традицию сюжетных анимационных роликов перед выходом крупных дополнений для World of Warcraft. В этот раз компания представила новую короткометражку под названием Supremacy («Превосходство»), посвящённую одному из ключевых антагонистов грядущего дополнения World of Warcraft: Midnight — Ксал’атат.

События ролика ясно дают понять: Полночь уже близко. Ксал’атат сумела сделать то, что казалось невозможным, — объединить враждующие фракции Бездны и выпустить на свободу ненасытную армию, способную поглотить весь Азерот. Над миром нависает угроза тотального уничтожения, а силы тьмы действуют с пугающей слаженностью и решимостью.

Короткометражка не только усиливает атмосферу надвигающегося катаклизма, но и подчёркивает роль Ксал’атат как центральной фигуры будущего конфликта. Для фанатов лора это важный намёк на масштаб грядущих событий и направление повествования в Midnight.