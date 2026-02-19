Леди Лиадрин готовится к битве с Бездной в новом анимационном ролике World of Warcraft: Midnight

В преддверии выхода World of Warcraft: Midnight компания Blizzard Entertainment представила новый анимационный ролик, посвящённый Леди Лиадрин. Короткометражка раскрывает прошлое паладина и показывает, как трагические события детства закалили её решимость в борьбе с Бездной.

В центре истории — ранние годы Лиадрин и её тёплые отношения с отцом, которые были разрушены вторжением сил Тьмы. Пережитая травма не сломила героиню, а лишь укрепила её веру в Свет. Теперь, став паладином, она готова вновь выступить против надвигающейся угрозы Пустоты, не позволяя прошлому управлять своим будущим.

Сюжет дополнения продолжит события World of Warcraft: The War Within и сосредоточится на вторжении Ксал’атат в Азерот. Игроков ждут масштабные изменения: расширение региона Кель’Талас, новые подземелья и рейды, система «делвов», переработанная прогрессия персонажей, а также возможность обзавестись собственным домом в мире игры.

Релиз World of Warcraft: Midnight запланирован на 2 марта, и свежий анимационный ролик уже задаёт тон грядущему противостоянию Света и Тьмы.