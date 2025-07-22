Маленькая инди компания в деле: игроки WoW сообщают о многочисленных проблемах запуска Mists of Pandaria Classic

Проблемы со входом, задержки и невозможность использовать умения — так игроки встретили запуск Mists of Pandaria Classic.

Сегодня ночью состоялся запуск Mists of Pandaria Classic, что вызвало большой сбой на серверах Blizzard, ведь одновременно в игру зашли десятки тысяч игроков. Проблемы со стабильностью серверов пока не решены до сих пор.

Игроки регионов Америки и Европы сообщают о целом букете проблем: дисконнектах, зависаниях, взаимодействиях с персонажами, невозможностью использовать умения, отсутствием НИПов, длительных задержках, проблем с производительностью и многим другим.

По словам разработчиков, они всю ночь трудились над решением этих проблемами, а также над вместимостью серверов, чтобы снизить нагрузку и улучшить положение дел.

Мы трудимся над скорейшим решением проблем со вместительностью серверов и стабильностью некоторых игровых миров Classic в Америке и Европе. На данный момент у нас нет информации о том, когда именно они будут решены, но мы надеемся, что это случится в ближайшее время.

Пользователь под ником Nivenn, поделился забавным роликом, где игроки, прибывшие в Пандарию, просто зависали в небе и со временем падали вниз.

Нашлись и те, кому проблемы с серверами игры были не помехой. Игрок под ником Spektroman успел взять 90 уровень своему монаху всего за 2 часа и 58 минут после запуска дополнения. Что бы достичь такого быстрого результата, игрок непрерывно фармил группы мобов в Огненном лагере Осулов на севере Танлунских степей и Шра'вессе в той же зоне.