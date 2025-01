Microsoft опровергла слухи о добавлении World of Warcraft в Game Pass

После завершения сделки между Microsoft и Activision Blizzard начали циркулировать слухи, что World of Warcraft появится в подписке Game Pass. Однако Microsoft официально опровергла эту информацию.

«Это была ошибка с нашей стороны. Приносим извинения за путаницу! World of Warcraft была случайно включена в письмо с Game Pass, хотя она недоступна в сервисе. В ближайшее время тем, кто получил оригинальное письмо, будет отправлено корректирующее сообщение», — говорится в заявлении Microsoft.

Ошибка возникла из-за рекламного письма, разосланного подписчикам Game Pass, в котором WoW упоминалась среди других игр Activision Blizzard. В письме также содержалась графика режима Plunderstorm, указывающая, что игра будет доступна на ПК и консолях. Однако WoW требует отдельной подписки и доступна только через Battle.net.

Тем временем игра продолжает активно развиваться. На данный момент проходит второй сезон The War Within, а летом 2025 года выйдет Mists of Pandaria Classic. В классической версии также стартовал седьмой этап «Сезона открытий», где игроков ждут новые подземелья и рейд «Наксрамас», открытие которого запланировано на 6 февраля.