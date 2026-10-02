Моддер перенес геймплей Minecraft в классическую World of Warcraft

В сообществе энтузиастов модификаций появилась демонстрация необычного технического эксперимента по слиянию World of Warcraft и Minecraft в рамках одного игрового клиента. Проект представил разработчик с никнеймом over825hp на сервере создателя контента chasm в Discord. В опубликованной записи геймплей культовой песочницы от Mojang полностью перенесен в движок и локации классической версии MMORPG от Blizzard.

Действие ролика разворачивается в стартовой локации дворфов Coldridge Valley на заснеженных просторах Dun Morogh. Игрок управляет персонажем с видом от 1 лица и взаимодействует с миром через интерфейс Minecraft со шкалой здоровья в виде сердец, индикатором голода и панелью быстрого доступа. В инвентаре находятся каменные кирпичи, деревянные блоки, кровать и набор железных инструментов. Автор видео возводит полноценный дом прямо на поляне неподалеку от крепости Anvilmar, устанавливает двери с факелами и выходит наружу для выполнения заданий.

Публикация стала частью недавней волны экспериментальных проектов, созданных с применением нейросетей и инструментов глубокого обратного инжиниринга. Ранее энтузиасты уже демонстрировали скейтбординг на картах Call of Duty Modern Warfare 2, механику стрельбы в мире кубической песочницы и перенос 1600 предметов вместе со схемами редстоуна в Elden Ring. Автор модификации для World of Warcraft пока не публиковал файлы в открытый доступ, ограничив показ закрытым сообществом.