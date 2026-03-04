MSI и Blizzard выпустили ограниченную серию видеокарт GeForce RTX 5070 посвященную World of Warcraft: Midnight

MSI анонсировала ограниченный выпуск специальных версий GeForce RTX 5070, созданных по мотивам дополнения World of Warcraft: Midnight. Новинки представлены в двух вариантах оформления — Light Edition и Void Edition, вдохновлённых ключевым конфликтом дополнения, а именно противостоянием Света и Пустоты, а также отсылающих к эстетике Кель'Таласа. Light Edition выполнена в светлых тонах, тогда как Void Edition отличается более тёмным стилем и многослойными элементами освещения.

С точки зрения аппаратной части обе карты идентичны: они оснащены 6144 ядрами CUDA и 12 Гбайт памяти GDDR7 с эффективной скоростью 28 Гбит/с на контакт при 192-битной шине памяти. Тактовая частота в режиме экстремальной производительности составляет 2625 МГц и достигается через MSI Center, а частота в режиме Boost заявлена на уровне 2610 МГц. Набор внешних разъёмов включает три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.

В основе карт лежит дизайн MSI TRI FROZR 4, аналогичный модели Gaming Trio, с тремя вентиляторами Stormforce, семью лопастями и функцией Zero FROZR для полной остановки вентиляторов при низких нагрузках. Конструкция включает никелированное медное основание, тепловые трубки и технологию Wave Curved 4.0 для оптимизации воздушного потока. Энергопотребление карт составляет 250 Вт, питание подаётся через один 12+4-контактный разъём 12V-2x6, а производитель рекомендует использовать блок питания мощностью от 650 Вт. В комплект поставки входят тематические подставки и стандартный набор аксессуаров.

Карты Light Edition и Void Edition появились в продаже по всему миру со 2 марта, однако их поставки ограничены. Официальная стоимость новинок производителем не раскрывается, но на рынке цены варьируются: в США они стартуют от 750 долларов, в Китае составляют около 5999 юаней, а в Канаде достигают 1125 канадских долларов.