На хардкорных серверах World of Warcraft: Classic погибло уже более 360 тис. игроков

Спустя пять дней после запуска "хардкорных" серверов World of Warcraft: Classic разработчики решили обновить игровую статистику и опубликовали свежий отчет.
Напоминаем вам, что запуск "Хардкорных" серверов состоялся на прошлой неделе - 24 августа. На этих серверах у игрока нету права на ошибку, ведь смерть персонажа означает конец игры.
- С момента запуска погибло более 360 тыс. персонажей;
- В среднем на момент гибели персонажи имеют 9 уровень;
- 32% всех созданных охотников уже мертвы;
- Также была вновь опубликована "тепловая карта", на которой можно посмотреть, где чаще всего умирали персонажи (желтым цветом самое большое скопление игроков, а красным - смерти):
Не падает популярность игры и на стриминговой площадке Twitch. За последние несколько дней количество зрителей не опускалось ниже 70 тысяч. Недавно игрок с ником "Vitochie" взял первым в мире 60 уровень персонажа играя за мага. Подробнее об этом вы можете почитать здесь.