На хардкорных серверах World of Warcraft: Classic погибло уже более 360 тис. игроков

Фэнтезийная MMO-игра, в которой вы можете создать своего персонажа и отправиться исследовать мир Азерота, где вас ждут приключения, сражения, квесты, рейды, подземелья, профессии, питомцы, средства передвижения и многое другое. Вы можете выбрать одну из двух враждующих фракций — Орду или Альянс — и один из 13 классов персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные способности, роли и стиль игры. У вас также есть возможность выбрать расу своему персонажу. Каждая раса имеет свою историю, культуру и особенности.

World of Warcraft — это игра, которая постоянно обновляется и расширяется. С 2004 года вышло девять дополнений, каждое из которых добавляет в игру новые континенты, зоны, подземелья, рейды, классы, расы, профессии, питомцев, средства передвижения и другой контент.