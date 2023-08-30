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World of Warcraft 21.11.2004
8.3 2 999 оценок

На хардкорных серверах World of Warcraft: Classic погибло уже более 360 тис. игроков

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Solstice
Новости

Спустя пять дней после запуска "хардкорных" серверов World of Warcraft: Classic разработчики решили обновить игровую статистику и опубликовали свежий отчет.

Напоминаем вам, что запуск "Хардкорных" серверов состоялся на прошлой неделе - 24 августа. На этих серверах у игрока нету права на ошибку, ведь смерть персонажа означает конец игры.

  • С момента запуска погибло более 360 тыс. персонажей;
  • В среднем на момент гибели персонажи имеют 9 уровень;
  • 32% всех созданных охотников уже мертвы;
  • Также была вновь опубликована "тепловая карта", на которой можно посмотреть, где чаще всего умирали персонажи (желтым цветом самое большое скопление игроков, а красным - смерти):

Не падает популярность игры и на стриминговой площадке Twitch. За последние несколько дней количество зрителей не опускалось ниже 70 тысяч. Недавно игрок с ником "Vitochie" взял первым в мире 60 уровень персонажа играя за мага. Подробнее об этом вы можете почитать здесь.

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