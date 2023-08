На одном из серверов WoW: WotLK Classic прошел дождь из мечей Короля-лича

В ночь с 1 на 2 августа на сервере World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic под названием Arugal в регионе Океания прошел дождь из Ледяной Скорби — клинка Короля-лича. Необычный ливень могли наблюдать игроки за Орду в столице фракции — Оргриммаре.

Событие произошло только в одной точке города. Blizzard не объяснила причину дождя из мечей.

В последний раз подобное произошло в 2011 году сразу на нескольких серверах. После релиза дополнения Cataclysm жители Оргриммара обнаружили ливень из клинков Короля-лича.