Награды в играх Blizzard в честь появления домов для игроков в World of Warcraft: Midnight

Официально начинается ранний доступ к домам для игроков, оформивших предзаказ World of Warcraft: Midnight, в рамках обновления 11.2.7 для World of Warcraft. В честь этого события команды разработчиков Blizzard объединились для создания целого набора уникальных наград. Игроки смогут получить эти награды после того, как впервые войдут в свой новый дом и заработают достижение «Дом, милый дом» в World of Warcraft.

Мы решили отпраздновать появление домов для игроков, и с помощью особых наград мы хотим выразить благодарность замечательным игрокам, которые увлекаются нашими играми, относящимися к разным жанрам и вселенным. И теперь мы приглашаем все сообщество Blizzard пустить корни на Азероте и принять участие в праздновании вместе с нами. Дом, милый дом

Одно достижение, множество наград в разных играх Blizzard

Как только в обновлении 11.2.7 появится ранний доступ к домам для игроков, любой, кто заработает достижение «Дом, милый дом» в World of Warcraft, сможет получить особые награды, исполненные духа вселенной Warcraft, грядущего дополнения Midnight и, конечно же, домашней атмосферы.

Получить достижение «Дом, милый дом» так же просто, как войти в свой дом. Как только вы оформите предзаказ любого издания Midnight и получите ранний доступ к домам для игроков, вы сможете начать небольшую цепочку заданий, которая направит вас в жилой район к вашему первому дому.

Overwatch 2

Коварство Ксал'атат безгранично, и Бездна поглотила даже Симметру. После выполнения достижения «Дом, милый дом» в WoW вы сможете получить следующие декоративные предметы для Overwatch 2:

легендарный облик Симметры «Ксал'атат»;

граффити Симметры «Ксал'атат»;

визитку Симметры «Ксал'атат»;

значок «Темное сердце».

Hearthstone

В таверне станет еще уютнее с набором домашних наград для Hearthstone:

Выполнив достижение «Дом, милый дом» в WoW вы сможете получить рубашку «Очаг и дом».

Кроме того, в рамках нового ограниченного по времени события «Добро пожаловать в наш район!» (не привязанного к достижению в WoW) появится эпическая карта события, которую можно получить.

Классические игры | StarCraft 2

Давно пора! Какой бы боевой клич ни был вам ближе, «Лок'тар огар!» или «За Альянс!», теперь вы в каждом матче сможете показывать свою преданность! После получения достижения «Дом, милый дом» в WoW вы откроете облики консоли в стиле Орды или Альянса для StarCraft II.

Обустройство жилища начинается с Midnight

Мы ждем не дождемся возможности отпраздновать этот момент не только в WoW, но и во всех играх Blizzard. Неважно, какой из миров Blizzard вы зовете домом, — мы благодарны за то, что можем отметить это событие вместе с вами, и очень хотим увидеть, что вы создадите — будь то уютный уголок на Азероте или что-то особенное в других играх Blizzard.

Убедитесь, что готовы: оформите предзаказ Midnight прямо сейчас, чтобы получить награды в разных играх после начала раннего доступа к домам для игроков и достижению «Дом, милый дом» в обновлении 11.2.7 для World of Warcraft.