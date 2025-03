Названо лучшее расширение для World of Warcraft за всю историю развития ММО

World of Warcraft в этом году отмечает 21-летие. За долгие годы существования проект претерпел множество изменений, а студия Blizzard пережила немало потрясений. Однако основой успеха WoW всегда оставались масштабные дополнения, определяющие новый курс развития вселенной. Теперь же можно с уверенностью сказать, какое из них стало лучшим за всю историю игры. Самое лучшее дополнение по версии игроков и экспертов — Wrath of The Lich King.

Согласно многочисленным рейтингам и обсуждениям, Wrath of The Lich King по праву занимает первое место среди всех расширений World of Warcraft. Это дополнение не только подняло уровень персонажей с 70 до 80, но и подарило игрокам эпическое путешествие в Нортренд, где их ждал легендарный Король-лич. Вдобавок, именно в WotLK появился Рыцарь смерти – первый герой-класс в истории WoW.

Игроки в социальных сетях также поддерживают этот вердикт. Многие отмечают, что именно Wrath of The Lich King стало их единственным по-настоящему активным периодом в игре. Для одних определяющим моментом стало сюжетное завершение арки Артаса, для других – появление Dungeon Finder, который значительно упростил поиск групп и сделал подземелья доступными даже для одиночных игроков.

Несмотря на возраст, WoW остается актуальной игрой, регулярно получая новые обновления. Последний патч добавил столицу гоблинов, где игроки могут участвовать в гонках. У Blizzard большие планы на поддержку игры в 2025 году, что подтверждает недавний анонс, опубликованный студией.