Нейросеть изобразила несколько стартовых локаций из World of Warcraft в реалистичном виде

Автор ютуб-канала "GameMorph AI" опубликовал несколько роликов на тематику World of Warcraft, в которых продемонстрировал очень реалистичные области, объекты и модели рас из стартовых локаций игры, сгенерированных с помощью ИИ.
Нейросеть показала более современные версии стартовых зон Дуротара, Мулгора, Тельдрассила и Элвиннского леса. Автор отметил, что он использовал обширный набор платных ИИ-инструментов для того, что бы добиться наилучшего качества.
Я использую одни из самых передовых и высокотехнологичных инструментов ИИ, доступных на рынке. Чтобы вы понимали, моя ежемесячная подписка стоит почти 400 долларов, и я оплачиваю все, начиная от моделей ИИ, генерации изображений и заканчивая постпродакшеном. Производство такого рода контента не очень выгодно для создателей, поэтому многие не решаются этим заниматься. Большое вам спасибо за ваши комментарии и лайки.
Пользователи сети остались очень впечатлены такими результатами, и отметили, что возможности ИИ с каждым годом становятся все качественнее и красивее.
Мулгор (стартовая зона Тауренов)
Тельдрассил (стартовая зона Ночных Эльфов)
Элвиннский лес (стартовая зона Людей)
дайте мне вов с таким графоном по братски)
Зашёл почитать за что минусуют новость - оказывается, не понравилось слово "нейросеть" в заголовке. Контингент Пегача в своём репертуаре. А видосики красивые, да. Прям опять на Азерот захотелось..
нейроСять это когда у туловища самопроизовльно частикусков тела двигаются так как в реальности ни возможно =)))))))
ааххахах
Паук очень понравился, мохнатый такой, лапочка. Персонажи кстати очень похожи на известных актеров, Генри Кавилл само собой есть, но вот Орландо Блума увидеть не ожидал, удивлен.
Эту нейронку видать оооочень сильно старались обучать, не удивлюсь если эта сетка играла в эту игру и другие игры тоже, сделано очень атмосферно и романтично.
Вижу "нейросеть" в заголовке - ставлю дизлайк.
твоя борьба
вообще обленились)
Но в заголовке нету "нейросети". Там только "буквы". Не туда дизлайки ставишь.
ого, нихрена себе, опять кто-то что-то написал в строке, а "новостник" сделал из этого офигительную "новость", вау, вот это "новость", вауууу, чел вбил пару десятков слов в строку, подождал пару минут и нейронка нарисовала картинки, ух тыыыыыы, вауууу
Специально зашел минус поставить так как слово "нейросеть" в заголовке. И да, дизайн каловый. Яркий, красочный, но каловый. Эффект зловещей долины.
только вот авторы получают свои бонусы за это из-за того вы заходите , ставите реакцию (положительную или отрицательную тут роли вообще никакой не играет) и оставляете комменты...
бонусы наше все 😁
Сделай лучше, умник каловый. Сидеть и трындеть может любой. Критикуешь, предлагай, предлагаешь, делай, делая - отвечай. // Енот Важный
Сделать что? Это нейронка сделала.
Критикуешь - критикуй, мы тут потребляем, а не в жюри сидим.