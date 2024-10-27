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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 173 оценки

Нейросеть изобразила несколько стартовых локаций из World of Warcraft в реалистичном виде

Solstice
Новости

Автор ютуб-канала "GameMorph AI" опубликовал несколько роликов на тематику World of Warcraft, в которых продемонстрировал очень реалистичные области, объекты и модели рас из стартовых локаций игры, сгенерированных с помощью ИИ.

Нейросеть показала более современные версии стартовых зон Дуротара, Мулгора, Тельдрассила и Элвиннского леса. Автор отметил, что он использовал обширный набор платных ИИ-инструментов для того, что бы добиться наилучшего качества.

Я использую одни из самых передовых и высокотехнологичных инструментов ИИ, доступных на рынке. Чтобы вы понимали, моя ежемесячная подписка стоит почти 400 долларов, и я оплачиваю все, начиная от моделей ИИ, генерации изображений и заканчивая постпродакшеном. Производство такого рода контента не очень выгодно для создателей, поэтому многие не решаются этим заниматься. Большое вам спасибо за ваши комментарии и лайки.

Пользователи сети остались очень впечатлены такими результатами, и отметили, что возможности ИИ с каждым годом становятся все качественнее и красивее.

Мулгор (стартовая зона Тауренов)

Тельдрассил (стартовая зона Ночных Эльфов)

Элвиннский лес (стартовая зона Людей)

-14
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Floww

дайте мне вов с таким графоном по братски)

4
Moorchik

Зашёл почитать за что минусуют новость - оказывается, не понравилось слово "нейросеть" в заголовке. Контингент Пегача в своём репертуаре. А видосики красивые, да. Прям опять на Азерот захотелось..

3
qwerty1205

нейроСять это когда у туловища самопроизовльно частикусков тела двигаются так как в реальности ни возможно =)))))))

2
MORDORR
3
qwerty1205 MORDORR

ааххахах

0
Arti2707

Паук очень понравился, мохнатый такой, лапочка. Персонажи кстати очень похожи на известных актеров, Генри Кавилл само собой есть, но вот Орландо Блума увидеть не ожидал, удивлен.

Эту нейронку видать оооочень сильно старались обучать, не удивлюсь если эта сетка играла в эту игру и другие игры тоже, сделано очень атмосферно и романтично.

2
Real Slim Shady

Вижу "нейросеть" в заголовке - ставлю дизлайк.

-3
Инcайдер

твоя борьба

6
Paramezan

вообще обленились)

3
Janekste

Но в заголовке нету "нейросети". Там только "буквы". Не туда дизлайки ставишь.

-3
ckott4

ого, нихрена себе, опять кто-то что-то написал в строке, а "новостник" сделал из этого офигительную "новость", вау, вот это "новость", вауууу, чел вбил пару десятков слов в строку, подождал пару минут и нейронка нарисовала картинки, ух тыыыыыы, вауууу

-4
Чизбургер

Специально зашел минус поставить так как слово "нейросеть" в заголовке. И да, дизайн каловый. Яркий, красочный, но каловый. Эффект зловещей долины.

-7
J Jonah Jameson

только вот авторы получают свои бонусы за это из-за того вы заходите , ставите реакцию (положительную или отрицательную тут роли вообще никакой не играет) и оставляете комменты...

0
Solstice J Jonah Jameson

бонусы наше все 😁

0
Пользователь ВКонтакте

Сделай лучше, умник каловый. Сидеть и трындеть может любой. Критикуешь, предлагай, предлагаешь, делай, делая - отвечай. // Енот Важный

0
ckott4 Пользователь ВКонтакте

Сделать что? Это нейронка сделала.

Критикуешь - критикуй, мы тут потребляем, а не в жюри сидим.

0