Нейросеть изобразила несколько стартовых локаций из World of Warcraft в реалистичном виде

Автор ютуб-канала "GameMorph AI" опубликовал несколько роликов на тематику World of Warcraft, в которых продемонстрировал очень реалистичные области, объекты и модели рас из стартовых локаций игры, сгенерированных с помощью ИИ.

Нейросеть показала более современные версии стартовых зон Дуротара, Мулгора, Тельдрассила и Элвиннского леса. Автор отметил, что он использовал обширный набор платных ИИ-инструментов для того, что бы добиться наилучшего качества.

Я использую одни из самых передовых и высокотехнологичных инструментов ИИ, доступных на рынке. Чтобы вы понимали, моя ежемесячная подписка стоит почти 400 долларов, и я оплачиваю все, начиная от моделей ИИ, генерации изображений и заканчивая постпродакшеном. Производство такого рода контента не очень выгодно для создателей, поэтому многие не решаются этим заниматься. Большое вам спасибо за ваши комментарии и лайки.

Пользователи сети остались очень впечатлены такими результатами, и отметили, что возможности ИИ с каждым годом становятся все качественнее и красивее.

Мулгор (стартовая зона Тауренов)

Тельдрассил (стартовая зона Ночных Эльфов)

Элвиннский лес (стартовая зона Людей)