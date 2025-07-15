"Нет чувства приключения, игра превратилась в список дел": игрок пожаловался на однообразие в World of Warcraft

Некоторые из вас, кто играет в актуальный World of Warcraft, знает, что игра напичкана огромным количеством всевозможного контента, где практически каждый игрок может найти для себя занятие по душе.

Игроки тратят тонну времени на фарм подземелий, рейдов, профессий, репутаций, сбора ресурсов, коллекций, сезонных событий, достижений, званий и многим другим. Подобные активности, рано или поздно, начинают утомлять.

С одной стороны, это можно воспринимать как плюс для игры, ведь есть игроки, которые любят гринд. С другой стороны, такой подход со стороны разработчиков может огорчать, поскольку они зациклились лишь на создании контента для гринда.

На днях пользователь популярного зарубежного форума Reddit пожаловался, что актуальный WoW перестала быть приключением и превратилась в список дел.

Youzino:



В последнее время, каждый раз, когда я захожу в WoW, я ничего не чувствую. Никакого волнения, никакого желания исследовать, никакого любопытства. Просто список дел, которые нужно сделать, прежде чем я смогу снова выйти из игры. Это как будто я прихожу на смену, а не вхожу в волшебный мир.



Куда делось ощущение неизвестности? Я скучаю по временам, когда вход в игру был похож на открытие новой главы в фэнтезийном романе. Теперь это "проверь свое еженедельное хранилище", "выполни ежедневные задания", "накопи репутацию", "заработай валюту", "улучши систему". Все так разбито на части, просто механично. Нет места для простора. Нет места просто для игры.



Мир больше не кажется живым. Он похож на фон для систем. И все эти системы созданы для того, чтобы заставить вас заходить в игру каждый день из-за страха отстать от остальных. Это не несет радости. Это утомительно.



Может, это из-за выгорания. Может, это из-за направления развития игры. Но я просто хотел поделиться своими чувствами, потому что знаю, что я не единственный. Я скучаю по временам, когда WoW был приключением, а не второй работой.

Обращение игрока вызвало настоящий фурор на Reddit, набрав почти 4 тысячи лайков и более тысячи комментариев. Большинство пользователей выразило свое согласие с автором. А что вы думаете об этом? Нравится ли вам текущий план развития актуального World of Warcraft? Делитесь своими мыслями в комментариях ниже.