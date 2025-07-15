"Нет чувства приключения, игра превратилась в список дел": игрок пожаловался на однообразие в World of Warcraft

Некоторые из вас, кто играет в актуальный World of Warcraft, знает, что игра напичкана огромным количеством всевозможного контента, где практически каждый игрок может найти для себя занятие по душе.
Игроки тратят тонну времени на фарм подземелий, рейдов, профессий, репутаций, сбора ресурсов, коллекций, сезонных событий, достижений, званий и многим другим. Подобные активности, рано или поздно, начинают утомлять.
С одной стороны, это можно воспринимать как плюс для игры, ведь есть игроки, которые любят гринд. С другой стороны, такой подход со стороны разработчиков может огорчать, поскольку они зациклились лишь на создании контента для гринда.
На днях пользователь популярного зарубежного форума Reddit пожаловался, что актуальный WoW перестала быть приключением и превратилась в список дел.
Youzino:
В последнее время, каждый раз, когда я захожу в WoW, я ничего не чувствую. Никакого волнения, никакого желания исследовать, никакого любопытства. Просто список дел, которые нужно сделать, прежде чем я смогу снова выйти из игры. Это как будто я прихожу на смену, а не вхожу в волшебный мир.
Куда делось ощущение неизвестности? Я скучаю по временам, когда вход в игру был похож на открытие новой главы в фэнтезийном романе. Теперь это "проверь свое еженедельное хранилище", "выполни ежедневные задания", "накопи репутацию", "заработай валюту", "улучши систему". Все так разбито на части, просто механично. Нет места для простора. Нет места просто для игры.
Мир больше не кажется живым. Он похож на фон для систем. И все эти системы созданы для того, чтобы заставить вас заходить в игру каждый день из-за страха отстать от остальных. Это не несет радости. Это утомительно.
Может, это из-за выгорания. Может, это из-за направления развития игры. Но я просто хотел поделиться своими чувствами, потому что знаю, что я не единственный. Я скучаю по временам, когда WoW был приключением, а не второй работой.
Обращение игрока вызвало настоящий фурор на Reddit, набрав почти 4 тысячи лайков и более тысячи комментариев. Большинство пользователей выразило свое согласие с автором. А что вы думаете об этом? Нравится ли вам текущий план развития актуального World of Warcraft? Делитесь своими мыслями в комментариях ниже.
Ого, они начинают о чем-то догадываться...
В это кто-то всё ещё играет?
Смешно слышать такое об MMORPG, да и еще которой уже 20 лет
Если он хочет узнать что такое рутина, пусть зайдет в линягу на лоу рейты
ему потребовалось 20 лет...
А может все таки дело в том, что "ты" достаточно в нее уже назадротил, а не заходишь впервые?
Тут вопрос не к нему, а к редакции, которая пихает жалобу на форуме в качестве целой темы для обсуждения.
Потом будет жалоба на то, что солнце светит, а ветер дует.
Если это происходит в Питере, то вполне оправданная жалоба так-то.
Дуремар, какие приключения? 90% скипают диалоги в квестах, не знают что происходит. Одна цель, скорее апнуться на кабанчиках и дрочить до посинения рейды...не вылезая из столицы, где под рукой банк и аук.
Семейная жизнь рано или поздно превращается в....
Слова из фильма "О чём говорят мужчины" - Вот поэтому я не женюсь.
ага с ммо они это не поняли, круто.
Я так в бфа и забросил. Дейликов(локалок) стало так много что игра превратилась работу
Так в ммо можно играть только 2 способами первый это каторга где ты из игры не вылазишь совсем второй это донат будь то официальный в виде всяких расходников во фришках или рмт что бы тебя протащили по рейдам для одевания. В отношении вова активный дроч дейликов как работа начался в личе когда за репутацию и только за нее продавали чант на плечи или голову ( уже не помню слишком давно было ) ну и потом началось с каждым аддоном все больше и больше...