NetEase ужесточат меры борьбы против услуг бустинга и передаче аккаунтов на серверах World of Warcraft в Китае

Разработчики призывают игроков к честной игре, а дисциплинарные меры уже приняты к 27 000 аккаунтам.

Китайский сайт World of Warcraft опубликовал новость, в которой говорится о намерениях разработчиков ужесточить правила, направленные на борьбу против бустинга, передачи аккаунтов и прокачке персонажей, которые подрывают честную игру или могут уменьшать чувство достижения для игроков.

Кроме того, разработчики заявили, что оставляют за собой право блокировать не только аккаунты, но и удалять предметы, достижения, транспорт, звания и прочие "незаконные" вещи. Больше подробностей вы найдете из материала ниже.

Объявление о усилении мер по защите игровых условий в китайской версии World of Warcraft и инициативе по борьбе токсичностью

Операционная команда World of Warcraft в Китае выступает категорически против бустинга, совместного использования аккаунтов и других действий, которые способствуют созданию токсичной и высококонкурентной игровой среды. Мы не будем терпеть никаких действий, которые подрывают честную игру или уменьшают чувство достижения у честных игроков.

Звания, которые раньше можно было получить по достижении 3400 очков эпохального+ рейтинга, теперь теперь требуют 3900 очков из-за повсеместного бустинга. В результате лучшие команды, которые преодолевают пределы возможного, лишаются своих заслуженных наград, а честность соревнований ставится под угрозу в глобальном масштабе. Игроки и гильдии, которые по праву заслужили признание в "Зале славы" или право считаться первыми на сервере, лишились этих великих подвигов из-за мошенников. Владельцы престижных достижений, таких как "На кромке лезвия" или "Гладиатор", все чаще сталкиваются с обвинениями вроде "ты, наверное, за него заплатил" или "оно просто куплено", что ставит под сомнение и оскорбляет честные усилия.

Это следствие ухудшения игровой среды. Но за всем этим бустингом и завышением рейтингов искатели приключений Азерота не сталкиваются с новыми испытания, а просто лишаются истинной радости и чести.

С момента перезапуска китайских серверов мы приняли дисциплинарные меры в отношении более 27.000 учетных записей, причастных к бустингу и совместному использованию аккаунтов. Начиная с сегодняшнего дня, в дополнение к нашим текущим мерам, мы будем применять более строгие действия в отношении следующих видов поведения:

Бустинг в эпохальных рейдах (современная версия): Начиная со следующего сезона, игроки, замеченные в участии в незаконном бустинге рейдов, будут лишены добычи из рейдов и связанных с ними наград великого хранилища. Повторные нарушители будут подвергнуты блокировке аккаунта на срок не менее 3 дней. Любые гильдии, подозреваемые в бустинге, будут лишены права на включение в "Зал славы" (применение мер уже началось в этом сезоне).

Бустинг рейтинга в эпохальных+ подземельях (современная версия): В конце сезона мы рассмотрим и накажем нарушившие правила аккаунты, лишив пользователей, виновных в бустинге, звания "Героя" сезона. Публичный список принятых дисциплинарных мер за этот сезон будет опубликован в ближайшее время.

Бустинг на арене/рейтинговых полях боя (современная и классическая версии): Аккаунты, участвующие в бустинге рейтинга в PvP, будут лишены званий и транспорта гладиатора и подвергнутся блокировке на срок не менее 7 дней.

Злонамеренное поведение в игре (современная и классическая версии): Аккаунты, участвующие в таких действиях, как торговля победами, договорные матчи или намеренный проигрыш, будут заблокированы до конца PvP-сезона и подвергнутся дополнительным наказаниям: как минимум 3 дня блокировки в групповом поиске и как минимум 1 день в одиночном поиске. Игроки с высоким рейтингом также лишатся права на награды гладиатора.

Бустинг рейтинга на межсерверном поле боя для получения сезонных наград (классическая версия): Игроки, замеченные в использовании межсерверных групп на полях боя для получения сезонных наград, лишатся своих званий и транспорта гладиатора.

*Полный список наказаний, связанных с бустингом рейтинга в этом сезоне, будет опубликован в ближайшее время. Применение наказаний за бустинг в рейдах начнется в следующем сезоне с еженедельного удаления экипировки. Наказания будут значительно ужесточаться при повторных нарушениях. Не рассчитывайте на снисходительность и не рискуйте.

Также обратите внимание:

Эти меры направлены на борьбу с совместным использованием аккаунтов, и любое связанное с ним поведение может быть расценено как нарушение правил.

Все наказания будут применяться ко всей учетной записи Battle.net. Если один персонаж наказан, награды перестанут быть доступны и другим персонажам.

Награды за рейды из великого хранилища (т.е. первая строка великого хранилища) будут аннулированы вместе с другими штрафами. Дальнейшие награды из великого хранилища (т.е. второй и третий ряды) не будут затронуты. Даже если вы отложите открытие хранилища для получения его наград, вы не сможете избежать штрафа. Пожалуйста, не пытайтесь полагаться на удачу.

Перенос на другой сервер, смена имени и подобные тактики не позволят обойти наказание. Наши методы обнаружения постоянно совершенствуются. Если вы заметили, что кто-то уклоняется от наказания, пожалуйста, сообщите об этом – все сообщения будут расследованы, а достоверные доказательства значительно ускорят наш процесс.

Мгновенные награды, такие как Сквернотопырь кованого гладиатора, также будут удалены во время применения наказания.

Благодаря более строгому контролю за совместным использованием аккаунтов и бустингом мы намерены положить конец токсичной конкуренции, проникшей в игровую среду. Наша цель – восстановить справедливость и честность в World of Warcraft, а также облегчить большему количеству игроков возможность полноценно участвовать в приключениях на Азероте – будь то рейды, прохождение высокоуровневых эпохальных+ подземелий или борьба за сезонную славу – и найти по пути единомышленников.

На протяжении более 20 лет World of Warcraft дарит беспрецедентные впечатления бесчисленному количеству игроков, становясь свидетелем эволюции как мира игры, так и мира за его пределами. Взгляд общества на игры меняется – сейчас мы видим, как некоторые игры продвигаются под видом поддержки серых рынков, и, что шокирует, без какого-либо угрызения совести. Сообщества игроков тоже развиваются. Многие из нас, выросшие на Азероте, теперь несут на своих плечах реальные обязанности, как опора общества.

Но ничто из этого не оправдывает бустинг или совместное использование аккаунтов на Азероте. Мы выбрали World of Warcraft – а не другую игру, в которой деньги позволяют доминировать – потому что ценим чистоту и чудо, которые она олицетворяет. Мы приходим сюда за подлинной радостью, настоящей дружбой и эпическими приключениями, которые не купить за деньги.

Скажите "нет" бустингу. Скажите "нет" совместному использованию аккаунтов. Скажите "нет" токсичной конкуренции. Жизнь итак достаточно сложна – давайте вместе защитим простоту и магию Азерота.